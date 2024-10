Orsted loobus rohevesiniku projektidest Taanis

Orsted teatas, et loobub ühest Taani valitsuse projektist, samuti loobub firma väiksemast vesiniku tootmise projektist nimega H2RES.

H2RES oleks siis Kopenhaageni lähistel näidanud, kuidas avamere tuult saab kasutada rohelise vesiniku tootmiseks. Orstedi tippjuht Robert Duncalf ütles, et H2RES konsortsium otsustas ühiselt, et ei jätka seda projekti, kuna see ei oma praegusel turul enam tähtsust.

Vesinikku saab toota elektrolüüsi seadme ehk elektrolüsaatoriga. H2RES pidi siis kasutama tuuleenergiat, et toita 2 MW võimsusega elektrolüsaatorit. See elektrolüsaator oleks siis lõhustanud molekuli kaheks vesinikuaatomiks ja üheks hapnikuaatomiks. Saadud rohevesinik oleks siis kasutusele võetud transpordis.

Väidetavalt loobub Orsted veel ka projektist Oyster green hydrogen. Samuti loobus Orsted veel Taani firmaga Skovgaard loodud ühisprojektist.