Harris esitas majandusplaani mustanahaliste meeste toetuseks

Harrise kampaania kaasesimehe Cedric Richmondi sõnul on tegevuskava eesmärk anda mustanahalistele meestele vahendid edu saavutamiseks: kodu ostmiseks, perede ülalpidamiseks, ettevõtlusega alustamiseks ja oma jõukuse kasvatamiseks, vahendas väljaanne The Hill.

Plaan hõlmab ühe miljoni kuni 20 000 dollari suuruse täielikult mahakantava laenu andmist mustanahalistele ettevõtjatele ja teistele, kes on ajalooliselt seisnud silmitsi takistustega ettevõtluse alustamisel. Harrise ettepanek tugineb tema väikeettevõtete toetamise plaanile, mis hõlmab firmade käivitamiskulude maksusoodustuse kümnekordset laiendamist.

Kava hõlmab ka riiklikku tervisealase võrdõiguslikkuse algatust, mille eesmärk on tegeleda peaaegu eranditult mustanahalistel inimestel esineva sirprakulise aneemia, diabeedi, vaimse tervise, eesnäärmevähi ja muude terviseprobleemidega, mis mõjutavad ebaproportsionaalselt rohkem mustanahalisi mehi.

Algatus käsitleb ka marihuaana meelelahutusliku kasutuse legaliseerimist riiklikult ja mustanahalistele ameeriklastele võimaluste loomist selles valdkonnas edu saavutamiseks.

Harris pakuks ka haridus-, koolitus- ja mentorprogramme, mis aitavad mustanahalistel meestel saada tööd keerulisemates majandusvaldkondades, keskendudes eelkõige õpetajatööle.

Lisaks nõuaks Harris nõuab krüptovaluutade ja muude digitaalsete varade regulatiivse raamistiku loomist, et kaitsta nendesse investeerinud mustanahalisi mehi. Tema kampaaniameeskonna andmetel omab või on omanud krüptovaluutat enam kui 20 protsenti mustanahalistest ameeriklastest.

"Ta teab, et mustanahalised mehed on pikka aega tundnud, et nende häält pole meie poliitilises protsessis liiga sageli kuulatud ning mustanahaliste meeste kogukonnas on nii palju kasutamata ambitsioone ja juhtimisvõimekust," seisis Harrise kampaaniameeskonna pressiteates.

Algatus on osa Harrise püüdlustest pöörduda mustanahaliste valijate poole. Asepresident kavatseb sel nädalal sõita Detroidi üritusele Charlammagne tha Godiga ja kohtuda mustanahaliste ettevõtjatega. Laupäeval ja pühapäeval käis ta Põhja-Carolinas, et kohtuda seal mustanahaliste valijatega ja nende kogukonna juhtidega.

Ehkki mustanahalised on tavapäraselt valdavalt demokraatide toetajad, täheldatakse viimasel ajal, et just mustanahalised mehed on hakanud kalduma vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi poole.