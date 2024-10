ERR USA-s: ameeriklased on varasemast aktiivsemalt eelhääletanud

Kui 5. novembril on valimisjaoskondade uste taha oodata mitmetunniseid järjekordi, siis varakult valima minnes saab oma hääle anda vaid mõne minutiga.

"Hääletan peaaegu alati valimispäeval, sest ma naudin jaoskonnas käimisega kaasnevat elevust, sellist festivali atmosfääri. Sel korral ma lihtsalt ei tahtnud oodata, sest valimistega kaasneb tänavu palju stressi ja ärevust. Tahtsin lihtsalt olla kindel, et saan oma hääle anda ja mitte oodata viimase hetkeni," rääkis Virginia osariigi valija Robin.

Praeguseks on oma hääle kas jaoskonnas või posti teel andnud üle 18 miljoni ameeriklase, mis on umbes 10 protsenti möödunud presidendivalimiste häältesedelite koguarvust.

Kui tavapäraselt on eelvalimistel aktiivsemad demokraadid, siis tänavu on suure panuse andnud ka vabariiklased. Nimelt on vabariiklaste kandidaat Donald Trump kutsunud oma toetajaid üles varakult hääletama. Veel neli aastat tagasi suhtus Trump eelvalimistesse väga skeptiliselt.

Eelmise presidendi meelemuutus on pannud vabariiklased varakult tegutsema.

"Kui teil on hääletussedel, siis tagastage see kohe. Kui pole võimalik, siis tehke seda homme või niipea kui võimalik. Minge valimisjaoskonda ja hääletage," tegi Trump üleskutse.

"See on täiesti tavapärane Trump. Mis iganes on hea Trumpile, on tema sõnul hea ka kõigile teistele," ütles Virginia osariigi valija Bennie.

Eelhääletamine on Ameerika Ühendriikides populaarsust kogunud juba enne ülemaailmset pandeemiat ning see trend on jätkumas.

"See on mugavam. Kuna need (eelvalimised) on kättesaadavad juba mitu nädalat enne valimisi, siis venitab see ajaakna pikemaks, mistõttu on see aegasäästvam. Inimestel on rohkem paindlikkust, millal nad soovivad hääletada. Ja ma arvan, et paljud inimesed tahavad lihtsalt hääletada niipea kui võimalik," rääkis valimisametnik Charles Luoma-Overstreet.

Kuigi eelvalimised leiavad aset enamikus osariikides, leidub ka neid osariike, kus varakult hääletamiseks peab valijal olema mõjuv põhjus.

"See võimalus peaks olema üleriigiline ja alati peaks olema võimalus hääletada posti teel. Liikumisraskustega inimesi on palju, samuti ei pruugi inimestel olla juhilube või elatakse kaugel maapiirkondades. Kõigil pole nii lihtsat juurdepääsu nagu siin," ütles Virgnia osariigis valiv Marilyn.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimisteni on jäänud enam kui nädal. Üleriigiliselt on demokraat Kamala Harrise ja Donald Trumpi toetusnumbrid sisuliselt võrdsed, mistõttu on mõlema partei sõnum selge – iga hääl loeb.