Saksamaa võib EL-ilt küsida ajapikendust eelarve reeglitesse mahtumiseks

Saksamaa kaalub Euroopa Komisjonilt ajapikenduse taotlemist avaliku sektori kulutuste piiramiseks järgmistel aastatel, et mahtuda EL-i kriteeriumitesse, kirjutab väljaanne Politico .

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner otsib manööverdamisruumi kriteeriumites, mida ta ise eelmisel aastal EL-i eelarvereeglite ümberkujundamisel nõudis, ütlesid kaks Saksa ametnikku.

Uuendatud reeglistiku järgi on võlapiiranguid ületavatel riikidel neli aastat aega, et uute kriteeriumitega kohaneda, enne kui nende suhtes kohaldatakse distsiplinaarmeetmeid. Pikema kohanemisperioodi taotlejatel on aga õigus küsida vajadusel pikendust kuni seitsme aasta võrra.

Seitsmeaastast pikendust on varem taotlenud vaid Itaalia, Hispaania ja Soome.

"Praegu arutatakse võimalust pikendada kohanemisperioodi neljalt aastalt seitsmele," ütles Saksamaa rahandusministeeriumi ametnik.

Sel nädalal ei suutnud Berliin oodatust sügavama majanduslanguse tõttu esitada tähtajaks, 15. oktoobriks Euroopa Komisjonile mitmeaastast kuluplaani.

Alates uute reeglite jõustumisest aprillis nõuab Brüssel suhteliselt madala riigivõlaga riikidelt nagu Saksamaalt riigivõla ja majanduskasvu suhte vähendamist keskmiselt vähemalt 0,5 protsenti aastas.

Selle nõude täitmine vaid nelja aastaga nõuaks Saksamaa ebapopulaarselt vasaktsentristlikult valitsuselt ulatuslikku eelarve kohandamist.

Seitsmeaastane kohandamisplaan säästaks aga valitsust suurtest kulukärbetest, enne 2025. aasta sügisel toimuvaid parlamendivalimisi.

"Lubatud kulude kasv oleks [seitsme aasta jooksul] vastavalt suurem kui nelja-aastase kohanemisperioodi puhul," ütles rahandusministeeriumi ametnik.

Kuid komisjon ei anna Saksamaale automaatselt ajapikendust. Berliin peab esmalt tegelema Brüsseli poolt eelistatud reformide ja investeeringute elluviimisega, vastutasuks järkjärgulisemate kulukärbete eest.