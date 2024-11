Saksamaa opositsioonijuht nõuab Scholzilt kohe usaldushääletust

Saksamaa opositsiooni juhtpartei, kristlike demokraatide liider Friedrich Merz suurendas neljapäeval survet sotsiaaldemokraadist kantslerile Olaf Scolzile, nõudes, et ühest koalitsioonipartnerist ilma jäänud valitsusjuht korraldaks usaldushääletuse kohe, mitte ei lükkaks seda jaanuarisse.

"Koalitsioonil ei ole enam Bundestagis enamust ja seetõttu peame me kutsuma kantslerit korraldama usaldushääletust nüüd kohe, kõige hiljem järgmise nädala alguses," ütles Merz ajakirjanikele.

Scholz vallandas kolmapäeval oma rahandusministri, Vabade Demokraatide partei (FDP) liidri Christian Lindneri pärast nädalaid kestnud vaidlusi valitsuse tulevase majandussuuna üle. Seejärel lahkusid valitsusest ka teised FDP liikmed: transpord-, justiits- ja haridusminister ning valitsus muutus vähemusvalitsuseks, kuna sellesse jäid ainult sotsiaaldemokraadid ja rohelised.

Sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) juht Scholz põhjendas kolmapäeval oma otsust rahandusminister vallandada sellega, et too seadis tema koalitsiooni kokkuvarisemisohtu. Ta lisas ka, et 15. jaanuaril 2025 toimub tema valitsuse usaldushääletus.

Kolmapäeva õhtul arvati, et Lindneri vallandamine toob tõenäoliselt kaasa ennetähtaegsed valimised märtsis, mis on kuus kuud enne korraliste valimiste tähtaega.

Merz aga leidis neljapäeval, et nii kaua ei saa oodata.

"Me lihtsalt ei saa endale lubada vähemusvalitsust mitmeks kuud, millele järgneb veel mitu kuud valimiskampaaniat ja seejärel võib-olla mitu nädalat koalitsiooniläbirääkimisi," ütles Merz ajakirjanikele. "Aeg on ülioluline," rõhutas ta.

Merz ütles, et esitab oma üleskutse tuua usaldushääletus varasemaks oma keskpäevaks kavandatud kohtumisel Scholziga.

Võimalik, et Scholz peab neid üleskutseid kuulda võtma, kuna tema juhitud koalitsiooni lagunemise tõttu peab ta kõigi oluliste otsuste vastuvõtmiseks parlamendis suutma luua iga kord juhtumispõhise enamuse, märkis uudisteagentuur Reuters.

Analüütikute hinnangul paiskab valitsuskriis Saksamaa segadusse ajal, mil Euroopa liidrid püüavad eelseisvate väljakutsete, sealhulgas võimaliku kaubandussõja ees USA-ga, kokku hoida.

USA järel suuruselt teise Ukraina toetajana on Saksamaal ka mure, et kui presidendiks valitud Donald Trump täidab oma ähvarduse vähendada toetust Kiievile, jääb Euroopa kanda märksa suurema osa sõjakulude rahastamisest.

Poliitiline kriis saabub Saksamaa jaoks kriitilisel etapil, kus majandus on stagnatsioonis, infrastruktuuri olukord halveneb ja sõjavägi on halvasti ette valmistatud. Samas võib see olla ka riigile õnnistus, arvestades pingeid, mis seda koalitsiooni vaevasid, ütles ING panga ökonomist Carsten Brzeski.

"Valimised ja uus valitsus võiks ja peaks lõpetama terve riigi praeguse halvatuse ning pakkuma uusi ja selgeid poliitilisi juhiseid ja kindlust," ütles ta.

Lindneri asemele nimetati neljapäeval rahandusministriks rahandusministri asetäitja Jörg Kukies, teatas valitsuse pressiesindaja. SPD-st pärit Kukiest peetakse Scholzi lähedaseks liitlaseks.