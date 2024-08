Vihma tõttu on põllumeestel probleeme vilja koristamisega

Eesti põldudel on teravili valmis, aga vihmaste ilmade tõttu on põllumeestel probleeme selle koristamisega. Näiteks Lõuna-Eestis on osa põlde täiesti vees, mis halvendab nii saagi kogust kui kvaliteeti.

Jõgevamaal teravilja kasvatav Tõnis Soopalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänavune suvi on eriline selle poolest, et nii talinisu, taliraps kui ka isegi hiline suvioder said valmis kõik korraga. Paraku aga koristuspäevi pole ilmataat põllumeestele eriti andnud.

"Tegelikult on esimene korralik koristuspäev, kus on tuult ja päikest, mida kõik põllumehed ootavad. Nüüd on kiiresti-kiiresti vaja ära korjata kõik, mis võimalik. Saan aru, et laupäeval tuleb jälle uus vihm peale ja hakkab jälle samasugune jama pihta," sõnas Soopalu.

Praegu on Soopalul koristatud umbes veerand kogu oma pinnast. Lisaks vihmale mõjutas saaki suur põud suve alguses, mis tõi ka enneolematud putukakahjustused.

"Taliraps minul on täielik pettumus – putukad sõid ära, põud tegi oma töö. Õnneks on talinisu, mis midagi päästab. Aga nüüd on vaja veel hernest võtta, mis on lamandunud. Seda peab hakkama maast kraapima. Kui talinisu ja herne kätte saab, siis ma oskan öelda, mis aasta oli. Praegusel juhul tuleb keskmisest kehvem aasta," rääkis Soopalu.

Jõgevamaa kandi põldudest palju hullem olukord on aga Võru- ja Põlvamaal, kus nii mõnigi põld on vihma tõttu väga pehme või täitsa üle ujutanud.

"Kui see paari nädala tagune suur vihm tuli, pärast seda on läinud koristus ikka päris raskeks ja vaevaliseks ja kohati seisnud. Täna on täiesti üllatav, et üldse sai põllule," ütles Võrumaa teraviljakasvataja Taavi Serv.

Serva sõnul saak ilmselt täiesti koristamata ei jää, aga mahud on väiksemad ning toiduviljaks kasvatatud vili peab minema loomasöödaks.

"Kvaliteet on läinud, see enam toiduks ei lähe, see on söödavili. Ja teistpidi, kui enne oli põllu peal vilja näiteks viis-kuus tonni hektaril, siis tänaseks on sealt juba osad kilod kadunud," ütles ta.