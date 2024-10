Ida-Virumaa regionaalprogrammi tabab teistest suurem kärbe

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi koostatud kärbete plaani kohaselt kärbitakse Ida-Virumaa programmist, kus algselt oli 2,8 miljonit eurot, 15 protsenti ehk 420 000 eurot. Ühegi teise piirkondliku programmi kärbe ei ulatu üle kümne protsendi, tõdeb ajaleht..

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev oli sellise kärpe pärast nördinud, samuti seetõttu, et ei saanud ministeeriumilt selget vastust, millest selline vahetegemine tuleneb.

"Saime ümmarguse vastuse, et ka teistes piirkondades on probleeme ja Ida-Virumaale tuleb eraldi keskkonnafondist 2,5 miljonit eurot," ütles Dmitrijev, märkides, et seejuures jäetakse arvestamata, et selle fondi raha võetakse Ida-Virumaa põlevkiviettevõtete lisamaksustamisest.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais teatas Põhjarannikule, et kärbete kaalumisel lähtuti sellest, kas programmis on selliseid tegevusi, mille rahastamine pole enam vajalik. Samuti sellest, kas programmi tegevusi saab toetada ka mõnest muust siseriiklikust programmist või kas neid on võimalik asendada välisrahastusega.