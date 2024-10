Kõrvitsad on Halloweeni ajal minev kaup

Halloweeni dekoratsioone võib poodides näha juba mitu nädalat. Ka kõrvitsalaternate tegemiseks peaks materjali jaguma.

"Tänavu võib küll öelda, et kõrvitsasaak oli erakordselt hea. Kõrvits kasvas hästi, kõrvits kasvas ka septembris, veel oktoobris, enne kui külm päris tuli ja ära pidi võtma," rääkis Mäetoa talu peremees Indrek Teor.

Kuigi Teori sõnul on jõululaua kõrvitsasalat eestlaste seas endiselt kõrvitsatoit number üks, ostetakse kõrvitsat palju ka Halloweeni dekoratsiooniks.

"Tänavu võib küll olla öelda, et Halloween on jälle populaarseks läinud. Viimased paar aastat inimesed ütlesid, et ei, see kõrvits on ikka rohkem söömiseks, me küünalt sisse ei pane, ära ei raiska kõrvitsat, me teeme kõrvitsasalatit," rääkis Teor.

Teor ütles, et kuigi tegelikult sobib Halloweeni laternaks igasugune kõrvits, on mõned sordid siiski paremad ja need on tema Pärnu turu letilt juba kadunud.

"Kõige sobilikum on Jack O'Lantern, mis on kergem, paksema nahaga, hea graveerimiskõrvits. Seda kahjuks enam ei ole, see on juba kõik ostetud. Teine, mis kindlasti väga tahetud, on Tom Fox. See on tegelikult veel ilusam kui Jack O'Lantern. Niisugune oliivikarva ja pruunikas, ikka väga ilus on. Seda väga ostetakse Halloweeni jaoks, seda veel mõned on, palju enam ei ole," rääkis Teor.