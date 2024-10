Ohtlik adenoviirus kimbutab Soome kaitseväge

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome kaitsevägi jäi hätta adenoviirusega ja selle ulatuslik levik tekitas ka küsimuse, et kas viirust võidi levitada lausa tahtlikult.

Adenoviirusega nakatunud inimestel tekivad külmetuse- ja gripilaadsed sümptomid, kurguvalu ja silmapõletik. Lisaks võivad esineda veel keskkõrvapõletik, kõripõletik. Adenoviirusega nakatunud lastel võib haigus areneda edasi kopsupõletikuks.

Adenoviirus jõudis sel kevadel ja sügisel Soome kaitseväe väeosadesse. Kaitseväe meditsiiniteenistuse esindaja Richard Lundell ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et kevadel ja varasügisel olid mõned ajateenijad adenoviiruse tõttu isegi intensiivravis.

Tema sõnul on olukord nüüdseks paranenud ja enam ajateenijaid viiruse tõttu haiglas pole. Siiski tekitab riigis küsimusi, kust see viirus tuli ja miks ta nii kiiresti levis.

"Seda on uuritud ja arutatud. Põhjust pole leitud. See näib olevat variant, mida on maailmas leitud, aga Soomes pole seda eriti olnud," kommenteeris asja Lundell.

Leht uuris veel, kas on uuritud võimalust, et keegi levitas tahtlikult seda viirust. Lundelli sõnul ei viita miski sellele, et viirust levitati tahtlikult.

"Ma ei tea, kust selline kuulujutt pärineb, aga loomulikult oleme kaalunud erinevaid võimalusi, aga miski sellist ideed ei toeta," vastas Lundell.

Ta siiski tunnistas, et kaaluda tuleb mitmeid võimalusi. "Kui tuleb midagi, mis seda toetaks, siis uuritakse edasi, aga selliseid märke pole seni tulnud," rääkis Lundell

Olemas on ka adenoviiruse vaktsiin, Soomes arutatakse nüüd ka ajateenijate vaktsineerimist. Asjasse on kaasatud ka tervishoiuministeerium, kuid ajateenijatele vaktsiini andmise osas pole veel otsust tehtud. Praegu kasutab seda vaktsiini USA armee ja see toimib mitu aastat.