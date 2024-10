Gert Antsu: BRICS-i tippkohtumine oli Venemaa diplomaatiline võit

"See oli diplomaatiline või Venemaa jaoks," ütles Antsu. "Kui me kogu aeg räägime Venemaa isoleerimisest, siis nüüd 36 riiki ja ÜRO peasekretär - see ei näe väga isoleeritud välja."

"Töötame kogu aeg läänes selle nimel, et globaalses lõunas läheks ka väikesed riigid Venemaa isoleerimisega kaasa, iga riik on oluline," tõdes Antsu.

Antsu lisas, et BRICS-i tippkohtumine toimus küll Venemaal, aga Hiina juht oli ruumis kõige olulisem. "Hiina jaoks see foorum, kus nemad olid kõige tähtsamad, see oli neile hea võimalus, et anda läänele märku, et meil siin musklit on kõvasti," ütles Antsu.

Antsu tõdes, et midagi sisulist kohtunud riigipead kokku ei leppinud. "Tulemuseks oli väga eklektiline lõpptekst, kus punkt suurtest kaslastest oli enne inimõiguste punkti," märkis ta. "Meie poolt vaadates saame rahul olla, et ei tule uut maailmavaluutat või maailmakorraldust."

Vastates küsimusele, millise sõnumi saatis see, et ÜRO peasekretär läänevastase liidu kohtumisel käis ja surus kätt Vladimir Putiniga, ütles Antsu, et ühelt poolt ongi ÜRO peasekretäri töökirjelduses kõgiga suhtlemine, kuid enne või pärast Kaasanit oleks vähemalt võinud Kiievist läbi käia.

Teisipäevast neljapäevani toimus Venemaal Kaasanis ühenduse BRICS liikmesriikide tippkohtumine. Lisaks osales kohtumisel ÜRO peasekretär Antonio Guterres.