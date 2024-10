Teadur: Guterrese osalemine BRICS-il võib anda tõuke ÜRO reformimisele

Riikide rühmituse BRICS tippkohtumisest võttis osa 36 riiki ja kohal oli ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Guterres ütles, et Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse rikub ÜRO hartat ja rahvusvahelist õigust, aga surus Kremli liidril Vladimir Putinil sõbralikult kätt. Mitu riiki eesotsas Ukrainaga on Guterrese osalemist kritiseerinud.

Eesti välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul saatis ÜRO peasekretäri osalemine Kaasani kohtumisel vale sõnumi.

"Kuigi ÜRO peasekretäril on ülesanne kohtuda kõigi liikmesriikidega, siis see, et ta külastab agressorit, jättes samal ajal külastamata agressiooni ohvri, käies Venemaa kutsel Kaasanis, aga mitte minnes näiteks juunis toimunud Šveitsi tippkohtumisele, kus oli samuti suur hulk maailma riike kohal, annab väga halva signaali ja rikub nii tema kui ka tegelikult ÜRO mainet ja kasulik see kuidagi ei ole," sõnas Vseviov.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivan U.K. Klyszcz ütles, et Guterrese visiidi tagajärgedest on veel vara rääkida – osa riikidest on kõvasti häält tõstnud, aga osa ei ole üldse kommenteerinud. Tema hinnangul võib peasekretäri käitumine aga kaasa aidata ÜRO reformimisele.

"Juba praegu on maailmas palju riike, mitte ainult niinimetatud globaalses lõunas, vaid igal pool, kes räägivad vajadusest ÜRO-s muutusi läbi viia. Võib-olla annab see tõuke ÜRO reformimisele," rääkis Klyszcz.

Venemaa liider Vladimir Putin kutsus Kaasanis üles looma alternatiivset rahvusvahelist maksesüsteemi, kuna tema sõnul kasutab USA dollarit poliitilise relvana. Nii mõnigi riik, eriti Brasiilia ja India aga ei taha, et BRICS muutuks läänevastaseks klubiks. Tippkohtumise lõppdokument näitab, et ühtse maksesüsteemi suhtes mingeid edusamme ei tehtud.

Jonatan Vseviovi hinnangul tegi Venemaa BRICS-i tippkohtumisega küll kõvasti propagandat, aga ei saavutanud eriti midagi.

"Propagandas on see loomulikult võimas signaal eelkõige Venemaa enda publikule, aga ka maailmale, millega püütakse näidata, et Venemaa ei ole isoleeritud. Teisalt, kui natuke sügavamalt sisse vaadata ja lugeda kohtumise kommunikeed, siis mitte näha seda asja parimal juhul groteskse katsena painutada tõde, on erakordselt keeruline," kommenteeris Vseviov.