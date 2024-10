WSJ: Vene päritolu õhutõrjesüsteemid vedasid Iraanis rünnaku ajal alt

Ka aasta alguses tabas Iisrael Iraani õhutõrjesüsteemi S-300. Ukraina väed on samuti korraldanud sarnaseid rünnakuid Venemaa õhutõrjesüsteemide pihta ning Kiiev on tabanud ka uuemaid, S-400 süsteeme.

S-400, mis võeti esmakordselt kasutusele 2007. aastal, on Venemaa kõige arenenum õhutõrjesüsteem. See vastab USA Patrioti süsteemile. Lääne julgeolekuanalüütikud on aastaid tundnud muret selle pärast, et S-400 nõrgestab oluliselt Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni riikide ja nende liitlaste õhuülekaalu.

Mõlemat Venemaa õhutõrjesüsteemi kasutavad Moskva lähimad liitlased, sealhulgas Hiina ja Valgevene, ning Venemaa suurimad relvakliendid, sealhulgas India, Vietnam ja Alžeeria. Samas ei puugi need riigid silmitsi seista vaenlastega, kelle ründevõime on samaväärne Iisraeli omaga.

Ükski raketikilp pole läbitungimatu – Venemaa on Ukrainas tabanud vähemalt ühte Patrioti süsteemi. Kuigi Iisraelil on maailma kõige arenenum raketikaitsesüsteem, suutsid Iraan ja tema liitlased sellest tänavu rakettide ja droonidega läbi tungida.

Tõenäoliselt ei avalda Venemaa süsteemide jõudlus ka otsest mõju Moskva sõjalisele ekspordile, kuna Venemaa kasutab ekspordiks kõiki relvi, mida suudab toota, märgib väljaanne.

Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmetel on aga Venemaa relvaeksport langenud pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Instituudi andmetel langes Moskva relvamüük eelmisel aastal 52 protsenti võrreldes 2022. aastaga.

Instituudi hinnangul viitab ekspordi langus sellele, et Venemaa relvaeksport jääb tõenäoliselt lühiajaliselt tunduvalt allapoole aastatel 2014–2018 saavutatud tasemest.

Singapuri mõttekoja ISEAS-Yusof Ishak Institute vanemteadur Ian Storey sõnul on Venemaa sissetung Ukrainasse olnud riigi kaitsetööstusele avalike suhete katastroof, mille tõttu on Venemaa ajaloolised kliendid kaotanud usu riigi kaitsetööstusesse ja otsivad uusi tarnijaid.

SIPRI analüütikud ütlesid, et Venemaa suurimatel klientidel on lähiajal vähe alternatiive, mistõttu nad nõuavad tõenäoliselt Moskvalt viimaste sündmuste kohta üksikasju.

Analüütikute sõnul on Venemaa probleemidest kasusaajateks Lõuna-Korea, Iisrael, USA ja Hiina.

Instituudi andmetel on Venemaa kõige kriitilisemate klientide hulgas India, kes moodustas 2019. aastast kuni möödunud aastani enam kui kolmandiku Venemaa sõjalisest ekspordist.

India on saanud Venemaalt tellitud viiest S-400 süsteemist kätte kolm. India julgeolekuametnike sõnul on tarnitud süsteemid paigutatud Pakistani ja Hiina piiri äärde.

India õhuvägi ootab, et Venemaa tarnib ülejäänud kaks järgmise aasta lõpuks – India võimud on mitmel korral survestanud Moskvat tarnimise kiirendamiseks, mida ametnike sõnul on Ukraina sõda edasi lükanud.

India ametnikud ütlesid, et nad ei võta Iraanis toimunut hoiatusena, kuna nende sõnul ei ole S-400 ja S-300 süsteemid omavahel võrreldavad. Sellegipoolest on India viimastel aastatel vähendanud Venemaalt relvade ostmist ja töötanud oma relvasüsteemide väljatöötamise nimel.

Rootsi instituudi andmetel langes Venemaa sõjavarustuse import Indias aastatel 2019–2023 võrreldes eelneva viieaastase perioodiga 34 protsenti.