Galerii: kohviku protest valitsuse maksupoliitika vastu

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) eestvedamisel toimus neljapäeva lõunaajal aktsioon "Jätku leiba!", mille raames peatasid mitusada kohvikut, restorani ja majutusasutust üle Eesti kümneks minutiks töö, et juhtida tähelepanu valitsuse liialt jõulisele maksupoliitikale.

Neljapäeva hommiku seisuga oli protestiaktsiooniga ametlikult liitunud üle 360 söögikoha ja hotelli üle Eesti, teatas liit.

"Me ei saa vaikimisi nõus olla, et Eesti inimene maksab makse rohkem kui teised Euroopa elanikud ning vaba aja veetmise võimalused muutuvad seeläbi enamiku jaoks liiga kalliks. Me ei saa pealt vaadata, kuidas ekspordi suurendamise ja ettevõtluse edendamise asemel tõstab riik pelgalt makse, mitte ei panusta majanduse taastamisse," ütles protestiseisaku korraldajate nimel EHRL-i tegevjuht Killu Maidla.

Lisaks sooviti aktsiooni raames juhtida tähelepanu sellele, et Eesti turism ei ole kriisidest taastuda jõudnud ja riik loobub läbi maksukeskkonna halvendamise turismitulu teenimisest, loovutades selle teistele riikidele.

"Kriiside ajal vajab toitlustus- ja majutussektor jätkusuutlikku majanduskeskkonda ning soov "jätku leiba!" annab edasi mõtte, et peame meeles meie igapäevases elus olulist sektorit ning anname neile võimaluse areneda ja konkurentsivõimelise hinnaga teenuseid pakkuda. See toetab mitte ainult sektorit, vaid Eesti riigi konkurentsivõimet tervikuna," sõnas Maidla.

Toitlustus- ja majutussektori protestiaktsioonid toimuvad üheaegselt kõigis kolmes Balti riigis.