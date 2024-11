Briti konservatiivide uueks juhiks valiti Kemi Badenoch

Badenoch lubas partei tagasipöörata selle asutamispõhimõtete juurde, et püüda tagasi võita valijaid.

Toorid said juulis toimunud Suurbritannia parlamendivalimistel leiboristidelt hävitavalt lüüa, pärast mida hakkas erakond otsima uut juhti. Enne seda oli erakond olnud 14 aastat järjest võimul.

Badenoch võitis parteiliikmete seas enamuse häältest, mis oli viimane etapp kuude pikkuses võistluses.

Teisele kohale jäi endine immigratsiooniminister Robert Jenrick.

Tooride juhi valimistel sai interneti teel oma hääle anda ligi 175 000 parteiliiget.

44-aastane Badenoch on esimene mustanahaline naissoost juht Suurbritannia suures poliitilises parteis, märgib väljaanne.

"Mida me teeme – me kirjutame mängureeglid ümber," ütles Badenoch selle aasta alguses konservatiivide aastakonverentsil.

"Mõned inimesed ütlevad, et mulle meeldib võitlus. Ma ei kujuta ette, kust neil see idee tuli. Kuid see pole tõsi, mulle ei meeldi võidelda, kuid ma ei karda võidelda," ütles ta ja lubas, et hakkab võitlema vastu "vasakpoolsele jamale" ja konservatiivsete ideaalide eest.

Ta ütles, et partei vajab võimu võitmiseks taastumisaega.

Järgmised Suurbritannia parlamendivalimised toimuvad 2029. aastal