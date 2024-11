Tallinna piiskop Philippe Jourdan seati ametisse

Piiskopi ametisse seadmise püha missa algas teistmoodi. Katedraali uksel ootas piiskopkonna piiskoppi Tallinna Peeter-Pauli katedraali koguduse preester, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on selline eriline talitus, mis näitab, et just sel päeval, et piiskop võtab omaks oma katedraali. katedraal on piiskopi kirik, sellepärast see talitus on väga tähtis ja väga sümboolne," ütles kogudusepreester Tomasz Materna.

Piiskopi ametisse seadmisele saabusid piiskopid paljudest riikidest. Tallinna piiskopkonna asutamise otsuse tegi paavst vahetult enne seda, kui Eesti katoliiklased olid tähistamas apostelliku administratuuri 100. aastapäeva. Seda paavsti otsust oli kaua oodatud ning Eesti katolikukirikule tähendab see iseseisvumist.

"Enne kui me olime apostellik administratuur, oli kirik nii väike ja see tähendab, et katoliku kiriku piiskop juhtis oma kirikut paavsti nimel. Nüüd katoliku piiskop juhib oma kirikut enda või katoliku kogukonna nimel. Muidugi osaduses paavstiga me oleme katoliikased," rääkis Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdan.

Tallinna piiskopkonna piiskopiks sai Philippe Jourdan. See tähendab seda, et kui ta varem administreeris kiriku tööd, siis nüüd sai temast juht.

"Tallinna piiskopkond on praegu nagu võrdne kõikide teiste katoliku piiskopkondadega üle maailma. See tähendab, et isegi Milano piiskopkond, kus elab kaks miljonit katoliiklast või Rio de Janeiro mis on piiskopkonnad ja võrdsed Tallinna piiskopkonnaga," sõnas Jourdan.

Apostellik nuntsius Balti riikides, peapiiskop Georg Gänswein tutvustas paavsti poolt välja antud dokumente, millest esimene sätestas Tallinna piiskopkonna asutamise ja teisega määrati Philippe Jourdan Tallinna piiskopkonna esimeseks piiskopiks.