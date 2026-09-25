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Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö

Välismaa
Krõvõi Rihi elumajade taustal olev ArcelorMittali terasetehas
Krõvõi Rihi elumajade taustal olev ArcelorMittali terasetehas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko
Välismaa

Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit.

ArcelorMittal leidis, et Krõvõi Rihi tehase käigus hoidmine ei ole enam töötajate ohutuse ega majandusliku jätkusuutlikkuse seisukohast võimalik. Viimase viie nädala jooksul rünnati tehast neli korda. 21. septembril toimunud rünnakus hukkus viis töötajat ja 17 sai vigastada, vahendas Financial Times. 

ArcelorMittali kompleks on suurim Ukraina käsutuses olev terasetehas. Enne sõja puhkemist asusid Ukraina suurimad terasetehased Mariupolis, kuid 2022. aastal langesid need Vene okupatsioonivägede kätte.

Lisaks pommirünnakutele on Krõvõi Rihi tehase tootmist raskendanud elektrikatkestused, Ukraina sadamate sulgemine ning täiendavad maksud ja tariifid.

"Iga päev suundub Krõvõi Rihi töötajad tehasesse, mis on avalikult nimetatud sõjaliseks sihtmärgiks. Töötajad täidavad oma kohustusi pidevate õhuhäirete saatel, olemata kunagi kindlad, kas nad vahetuse lõppedes elusalt koju jõuavad," teatas ettevõte. 

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi tootis Krõvõi Rihi tehas 2021. aastal 4,9 miljonit tonni terast ja teenis 4,1 miljardit dollarit müügitulu, kuid alates 2022. aastast on tootmist vähendatud ligikaudu kahe kolmandiku võrra. Tehas on ära kasutanud nii oma 500 miljoni dollari suurused reservid kui ka emafirmalt saadud 700 miljoni dollari suuruse toetuse, vahendas Financial Times. 

Ukraina terasetööstus on Venemaa rünnakute tõttu sattunud väga raskesse olukorda. Ka Metinvestile kuuluvad suured terasetehased, näiteks Zaporizhstal ja Kamet Steel, on rünnakutes kannatada saanud.

"Tänase seisuga ei ole (Ukrainal) enam terasetööstust," ütles Metinvesti tippjuht Oleksandr Vodoviz.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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