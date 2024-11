Rehvivahetuste järjekorrad on külma ilma ootuses pikemaks veninud

Ehkki sügis on tänavu olnud harilikust soojem, ulatuvad rehvivahetuse järjekorrad mõnes kohas mitme nädalani. Uute rehvijate ostjad loevad hoolega raha ning tõusuteel on soodsamate Aasia rehvide müük.

Paljudes Eesti kohtades tegutseva Vianori tegevjuht Tarmo Kilp ütles ERR-ile, et rehvivahetuse kõrghooaeg on juba käes ja järjekord on Tallinnas nende Lasnamäe ja Mustamäe keskustes, mis on kõige vanemad ja seetõttu kõige suurema püsiklientide hulgaga, umbes nädalapikkune.

"Paanikat pole. Tavaliselt algab see siis, kui tuleb ports lund või miinus viis kraadi," tõdes Kilp, kelle sõnul tundub, et hoolimata tavatult soojast sügisest ei ole rehvivahetusega ootama jäädud.

"Ütleks, et julgelt pooled autodest on juba [rehvid] ära vahetanud, ei jääda enam seda viimast hetke ootama. Eriti need, kellel on lamellid," lausus ta.

Tartumaal tegutseva Baltyre'i Baltikumi tegevjuht Paavo Planken rääkis ERR-ile, et inimesed on teadlikumaks muutunud ning mõned väiksed külmakraadid panid paljusid juba rehvivahetusele mõtlema. Siiski jätkub ka neid, kes võtavad selle ette alles siis, kui õues on juba libe.

Esimene vaba aeg on Baltyre'is rehvivahetuseks alles 18. novembril ehk ligi kahe nädala pärast. Nelja velje täisvahetus maksab neil 64 kuni 94 eurot ja rehvide hoiustamine rehvihotellis hooajaks 30 eurot.

"Tegime hinnakirjas ühtlustuse ja viisime mõnede tollide hinnad kokku, mõnel puhul veidi vahetuse hind tõusis, teisel puhul jäi eelmise hooajaga samasse klassi," ütles Planken.

Planken lisas, et iga natukese aja tagant saadab mõni teenusepakkuja teate järjekordse kümneprotsendilise hinnatõusu kohta ja kõik teenused kallinevad, surve hinda tõsta on kõigil.

"Meie sektoris on sama, teenused odavamaks ei lähe, kuna palgasurve on igal pool endiselt olemas," tõdes Planken.

Vianori tegevjuht märkis, et sellel hooajal ei ole nad hindu tõstnud ja võrreldes üldise hinnatõusuga on rehvivahetuse hind kindlasti vähem kerkinud.

Keskmist rehvivahetuse hinda on Kilbi sõnul keeruline välja tuua, sest see sõltub paljudest nüanssidest.

Näiteks Vianori Lasnamäe keskuses maksab sõiduauto nelja ratta täisvahetus sõltuvalt rehvi mõõdust 61 kui 129 eurot ja rehvide hoiustamise eest üheks hooajaks tuleb maksta 60 eurot. Samas on Vianori Jõhvi esinduses rehvihotelli hind hooajaks 36 eurot.

Lamell- või naastrehvi eelistamine sõltub tajutavast talvest

Vianori kogemuse kohaselt langeb rehviostjate valik tasapisi üha enam lamellrehvide poole.

"Kui vaadata välja, siis mis selle naelaga krõbistada, tolmu tekitada ja teid lõhkuda. Lamelliga saab ka plusskraadiga edukalt sõita ja pidamisomadused on peaaegu sama head kui naastul," lausus Kilp.

Plankeni sõnul ostetakse Baltyre'ist jätkuvalt naastrehve lamellidest rohkem. Ta tõi välja, et lamellrehvide osakaal tõuseb siis, kui mitu aastat järjest on pehme ilmaga talved, nagu olid 2019. aasta kandis.

"Mitu aastat oli suhteliselt pehme talv ja siis tundus, et lamelli osakaal tõuseb. Aga kuna viimased kaks-kolm talve on olnud ilusad lumised, palju on saanud suusatada, siis on naastu osakaal pigem kasvanud," selgitas ta.

Plankeni sõnul on rehviostjate puhul näha, et inimesed loevad hoolikalt raha. Ainus aeg, mil seda ei tehtud, oli siis, kui esimestel kordadel teisest pensionisambast raha sai välja võtta.

"Siis tundus, et osteti kõike, mitte ainult rehve, vaid ka telereid ja kõike muud. Täna on klient väga hinnatundlik. Samas kliendid, kes ostavad uusi autosid enne automaksu tulekut, kui nad ostavad uuema ja parema auto, ostetakse tihtipeale sellele alla ka kallimad ja paremad rehvid. Kui aga vaadata rehvivahetusse tulevaid asju, siis kindlasti lükkavad inimesed võimalusel rehviostu edasi," sõnas Baltyre'i tegevjuht.

Samas ütlesid mõlema rehvivahetuse esindajad, et talverehvi puhul on kvaliteedivahe kallimate ja Aasia odavamate rehvide vahel suur. Viimaseid ostetakse aina rohkem.

"Nende osakaal kogumüügist kasvab eriti just e-kaubanduses. Kes tulevad kohapeale, need veendakse ümber või ostavad premium-rehvi, aga e-kaubanduse osakaalude muutumist vaadates kasvab tegelikult value-for-money ehk soodsam segment," nentis Vianori tegevjuht.

Talverehvide puhul on Kilbi sõnul asi pidamises, aga mitte ainult – kõrgema kvaliteediga Nokiani, Michelini või Continentali talverehvid erinevad Aasia odavamatest variantidest ka mürataseme, kulumise, tasakaalu kui mõõduvaliku poolest ja nüansse on veelgi.

Planken lisas, et talverehve ostetakse pikemaks ajaks kui vaid aastaks ning kvaliteedivahe on neil paraku suur. Samas tõi ta välja, et tihti ostavad inimesed kasutatud rehve, mille mustri sügavus on neli, heal juhul viis millimeetrit, aga umbkaudu sama hinna eest saaks osta ka uue Hiina rehvi. Sellise valiku korral tasuks Plankeni sõnul kindlasti eelistada uut Hiina rehvi.

"Ei saa öelda, et Aasia tooted oleksid Michelini, Continentali või Bridgestone'i rehvidega samal tasemel, kindlasti on vahe sees, aga see ei tähenda, et Hiina rehviga ei saa sõita," tõdes ta. "Hiina rehv on viimase 10-15 aastaga teinud nii suured sammud edasi, et kindlasti kannatab sõita. Midagi viga ei ole, aga kes panustab turvalisuse peale, sellel tasub mõelda natuke suurema eelarve peale."

Kui eelmistel aastatel on räägitud probleemist, et varem toodeti naastrehve suures mahus Venemaal, aga sealselt turult lahkumise järel võttis tootmise ümberkorraldamine aega, siis nüüdseks on Venemaale jäänud rehvitehaste tootmiskogused Kilbi sõnul Euroopa Liidu siseselt asendatud.

Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastrehvidega on lubatud sõita 15. oktoobrist kuni 31. märtsini.