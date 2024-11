Rehvitöökodades on rehvivahetus täies hoos

Kuigi 1. detsembrini, mil talverehvid muutuvad kohustuslikuks, on veel kolm nädalat aega, võiks spetsialistide hinnangul rehvivahetuse juba praegu ette võtta.

"Võib-olla parem ongi see, kui viimase hetke peale ei jääks, sest siis on alati üllatus, et talv tuleb ootamatult. Ennekõike oleks oluline jälgida ilmastikuolusid. Kui temperatuur langeb ikkagi näiteks alla +5 kraadi, siis rehvivahetusele juba mõelda," rääkis Autosõit OÜ Lääne piirkonna juht ja liiklusõpetaja Verno Õige.

Paides asuva Stik autoremonditöökoja jaoks hakkas kiire aeg 15. oktoobrist ehk ajast, mil naastrehvidega võis sõitma hakata.

"Kui see aeg hakkas pihta, et peab hakkama alla panema, siis esimene sats tuli ära, siis tuli ka kohe meil see nii-öelda esimene lumi maha. Ja siis läks nagu asi hulluks. Kui tõesti soojem on, siis loomulikult inimesed ei mõtle selle peale," rääkis Stiki hooldusnõunik Andres Lunts.

Ka Pärnu töökojad ütlevad, et rehvivahetus on juba täies hoos.

"Möll käib juba nädal-kaks kindlasti. /.../ Meil täna on viis tõstukit. Juhtub nii, et kõigil viiel tõstukil on rehvitöö mingil hetkel peal, aga enamus ajast kolm-neli korraga. /.../ Kui taevataat praegu lume alla viskaks, siis läheks veelgi keerulisemaks see elu," rääkis Pärnu Topauto juhataja Meelis Pajumägi.

"Me võtame aluseks tavaliselt rehvide hoiustust ja meie hoiustusnäitajad näitavad, et 70 protsenti on vahetatud," ütles Tirespot Pärnu juhataja Tarmo Tammiksaare.

Rehvitöökojad ütlevad, et järjekorrad on praegu umbes nädalapikkused.

Kuigi ettevõtete sõnul jätavad jätkuvad soojad ilmad rehvivahetuseks piisavalt aega, on ka inimesed hakanud varasemast rohkem ette mõtlema.

"Sellel aastal ka on inimesed varem ikkagi rehvid ära vahetanud, et ei ole mõtet oodata seda hommikut, kui me ärkame ja siis väljas on lumi maas ja siis oleme hiljaks jäänud," ütles Tammiksaare.

"Ma ütleks küll, et inimesed on aastatega läinud mõistlikumaks, et teeme varem ära, kui on võimalik, et pärast ei oleks jooksmist ja järjekordades seismist, kui esimene lumi tuleb," rääkis Pajumägi.