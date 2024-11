Iisrael plaanib laiendada sõjalisi operatsioone Liibanonis

Halevi rääkis, et armee peab valmistuma selleks, et laiendab Hezbollah' vastu suunatud maismaa pealetungi. Tema sõnul tuleb seda teha koos diplomaatiliste jõupingutustega, et lõpetada sõda Iisraeli ja Hezbollah' vahel, vahendas Financial Times.

Iisraeli armee teatas neljapäeval veel, et laiendab sõjalist tegevust Gaza põhjaosas, kuna Jabalia põgenikelaagri lähistel jätkuvad ägedad lahingud Hamasi ja Iisraeli armee vahel.

Viimased Iisraeli teated tulevad pärast Donald Trumpi suurt valimisvõitu. Veel pole selge, kuidas Trumpi võit praegust geopoliitilist olukorda Lähis-Idas muudab. Iraani islamirežiim jõudis juba teatada, et pole mingit vahet, kes valimised võitis ja Trumpi võit ei muuda midagi.

Ametist lahkuv Joe Biden ja tema administratsioon on edutult püüdnud sõlmida relvarahu, et lõpetada lahingud Gazas ja Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ning teised kõrged ametnikud pole eriti varjanudki, et eelistavad presidendina näha Trumpi.

"Netanyahu ja Trumpi vahel on arusaamine, et nad töötavad sõdade lõpetamise nimel. Netanyahu tahab aidata tal selle saavutuseni jõuda," ütles üks asjaga kursis olev Iisraeli allikas. Sama allikas ütles, et Netanyahu ootab oluliste sammude tegemisega kuni 20. jaanuarini, siis astub Trump ametisse.

Iisraeli maaväed alustasid Lõuna-Liibanonis pealetungi ligi kuu aega tagasi, seni on pööratud tähelepanu küladele, mis asuvad Iisraeli piirist umbes kolm kilomeetrit põhja pool. Iisraeli ametnikud ütlesid, et nad tahavad Hezbollah' piirialadelt välja tõrjuda. Samal ajal korraldab Iisrael õhurünnakuid Liibanoni eri piirkondades, samuti antakse lööke Süürias asuvate sihtmärkide pihta.

Iisrael õhulöögid tabasid kolmapäeval ka Beiruti lõunaosas asuvaid eeslinnu, varem oli Iisrael välja andnud evakueerimiskäsu. Iisraeli armee teatas, et võttis sihikule Hezbollah' juhtimiskeskused, kuid ei andnud täiendavaid üksikasju. Mõni tund varem oli Hezbollah korraldanud raketirünnaku Põhja- ja Kesk-Iisraeli vastu.

Liibanoni teatel on viimase aasta jooksul kestnud Iisraeli ja Hezbollah' sõjas surma saanud ligi kolm tuhat inimest. Üle poolte hukkunutest sai surma viimase kuue nädala jooksul. Ligi miljon inimest on pidanud kodust lahkuma.

Iisrael andis hiljuti ka Iraanile vastulöögi ning valmistub nüüd Teherani rünnakuks. Iisrael ründas 26. oktoobril Iraani sõjalisi sihtmärke ja islamiriik lubas selle eest kätte maksta.