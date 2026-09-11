Iisrael hävitas maa-aluse infrastruktuuri Liibanoni lõunaosas

Iisrael teatas neljapäeval, et on lõpetanud Iraani toetatud äärmusrühmituse Hezbollah ehitatud olulise maa-aluse infrastruktuuri lammutamise strateegilisel Ali al-Taheri mäeahelikul Lõuna-Liibanonis.

"See oli strateegiline terroristide infrastruktuur, mis ehitati kahe aastakümne jooksul Iraani rahastamise ja planeerimisega," seisab peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katzi ühisavalduses.

"Selle hävitamine viis lõpule operatiivkontrolli saavutamise Ali al-Taheri mäeaheliku üle. Seda nii maa peal ja ka maa all," lisati teadaandes.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanike kinnitusel kostis neljapäeval Lõuna-Liibanonis tugevaid plahvatusi.

Liibanoni riikliku uudisteagentuuri (NNA) andmetel korraldas Iisrael Nabatiehi piirkonnas Ali al-Taheri mäeahelikul "tohutu plahvatuse".

USA Geoloogiateenistus (USGS) teatas seepeale, et Liibanoni lõunaosas registreeriti 4,1-magnituudine maavärin.

See juhtus ajal, mil piirkonnas teatati võimsatest plahvatustest ja Iisrael kinnitas, et hävitas äärmusrühmituse Hezbollah maa-aluse taristu.