Uma Meki laadal pakkus kaupa rekordarv tootjaid

Kuigi Vana-Võromaa toidu- ja joogitootjaid koondaval kvaliteedimärgil Uma Mekk läheb hästi ning tootjate huvi selle saamise ja turule tulemise vastu on suur, on praegu väiketootjatel keerulised ajad.

Laadamelu on tore, aga väiketootjad tunnistavad, et rahva ostujõud on langenud ning igapäevane ots-otsaga kokkutulemine järjest keerulisem.

"Laatade põhjal on ka öeldud, et ikka tunduvalt on vähenenud see ostujõud, et inimesed käivad vaatamas ja maitsmas, aga ostmas nii palju ei käi," tõdes Uma Meki toiduvõrgustiku eestvedaja Kristin Krinal.

"Sisendid on nii palju kallimaks läinud, et sellest tunned ära, et on ikkagi raskem," tunnistas Andri-Peedo talu peremees Kermo Rannamäe.

Küsimusele, kuidas rasketel aegadel ellu jääda, vastas ta: "Meil on see plaan, et tulevad uued tooted, me ei ole hinda tõstnud näiteks poodides, et kui vaatad kitsejuustu ja lehmapiimajuustu, siis enam-vähem samas hinnakategoorias on need juba."

"Pigem konkurents tiheneb päev-päevalt. Ikka pead mõtlema midagi uut ja põnevat, et ei saa mitte olla ühtede ja samade toodetega," märkis ka Jaaniraotu talu perenaine Ülle Kostin.

Vajadust pidevalt midagi uut välja nuputada tunnistavad teisedki tootjad ja nii pakuti täna laadal müügiks nii kodumaist vinnutatud veiseliha, aga ka porgandimoosi.

Tõdemusele, et porgandimoos kõlab kahtlaselt, vasta seda tootva Zerna Ökotalu perenaine Tiia Kokmann-Konsap: "Kahtlaselt jaa, aga porgandit keegi paljalt ei söö, panime sidrunimahla juurde ja nüüd tuli porgandi-sidrunimoos."

"Kuna keerulised ajad on, siis on ikkagi ka neid, kes lõpetavad tegevuse või kes otsustavad fookust muuta, et teevad natuke väiksemalt, aga tegelikult Uma Mekk kaubamärgil läheb väga hästi," ütles Krinal.

Kaubamärk Uma Mekk koondab üle Vana-Võromaa 75 toidu-ja joogitootjat, kel kamba peale kokku üle 420- kohaliku kvaliteedimärgisega toote.