Kultuuriministeerium otsib uuele ametikohale loomingu asekantslerit

Loomingu asekantsleri vastutusvaldkondade hulka hakkavad kuuluma etenduskunstid, muusika, kunst, kirjandus, film, digikultuur, arhitektuur, disain ja meedia.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuhi Meelis Kompuse sõnul on ametikoht tarvis täita, sest vastutusvaldkondade haare, suur eelarvemõju ja eesootavad reformivajadused nõuavad ministeeriumilt tugevat strateegilist juhtimist ja aktiivset dialoogi kõigi nende valdkondadega.

Kultuuriministeeriumis on praegu kolm asekantsleri ametikohta – kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina on ametis Eda Silberg, spordi asekantslerina Tarvi Pürn ning vanemapuhkusel viibiva kultuuriväärtuste asekantsleri ülesandeid täidab Märt Volmer.

Ministeeriumi struktuur on positsiooni loomiseks juba paigas, juba mõned kuud täidab kuni konkursiga asekantsleri leidmiseni loomingu asekantsleri ülesandeid ajutiselt kunstide osakonna juht Katre Väli.

Möödunud aasta suvel koondas kultuuriminister kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa peale seda, kui Raudsepa sõnavõtt teatrite rahastamise teemal oli tekitanud palju poleemikat. Minister Heidy Purga ütles toona, et kuigi see oli koondamise üks põhjus, ei ole need siiski otseses seoses ning asekantsleri ametikoha koondamine oli vajalik juhtimise efektiivistamiseks.

Raudsepa koondamise järel viidi ministeeriumis läbi struktuurimuudatus, kus kunstide osakond ja kultuurivääruste osakond jäid kultuuriväärtuste asekantsleri alluvusse.

Kunstide asekantsleri vastutusvaldkondadena olid enne ametikoha koondamist toodud välja arhitektuur, disain, loomemajandus, audiovisuaalvaldkond, etenduskunstid, kirjandus, kunst ja muusika ehk paljuski kattuvad need loomingu asekantsleri valdkondadega.

Kompus sõnas, et kuigi esmapilgul paljud neist valdkondadest kattuvad, siis sisu on ajaga muutunud ning näiteks loomemajandus on liikunud strateegia- ja innovatsiooniosakonna alla.