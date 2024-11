Valmierasse rajatakse uus tööstuspark

Kopad loovad praegu sobilikku alust 45 000 ruutmeetri suuruse ja 60-tonnise kandevõimega betoonväljaku ehk logistikakeskuse tarvis.

Järgmise aasta lõpuks peab tööstuspargi taristu valmis olema, kuid juba oodatakse ettevõtjaid kandideerima kolme maatüki ehk kokku ligi 35 hektari suurusel alal ehitusõiguse saamiseks.

Tingimused sobivad näiteks puidu- ja metallitööstusele, kuid mitte ainult. Valmiera ettevõtlusjuhid kinnitavad, et ettevõtjate huvi on väga suur. Samas lähedal asub teine tööstusala, kus kohad on täis.

"Viimastel aastatel on tekkinud hea koostöö Valmiera ning Läti investeeringu- ja arenguagentuuri vahel," sõnas Valmiera omavalitsuse tegevdirektori kohusetäitja Sandis Svarniskis. "Nende esindajad omakorda suhtlevad välispartneritega. Kõik see on aidanud kaasa, et Valmierasse on tulnud palju ettevõtjaid, kes soovivad siin töötada."

Alale luuakse ka raudteeühendus, ja teisele poole raudteed on juba endale platsi valmis vaadanud Eesti firma Fibenol.

Fibenolil on Valmiera omavalitsusega pikaaegne hoonestusõiguse lepe sõlmitud ja ette valmistatakse mõju-uuringuid, biorafineerimistehas peaks tööd alustama viie–kuue aasta pärast.

Fibenoli eripära tööstuspargis on see, et nende maale ei laiene praegu Euroopa Liidu taasterahastu toel rajatav taristu ja vajalikud ühendused tuleb teha firmal endal. Tööstuspargi taristuga osa rajamine on aga ehitajatele paras väljakutse, sest vajatakse näiteks väga suurt elektrivõimsust.

"Tööstuspargi rajamisse on kaasatud töötajaid üle kogu Läti, kõigist meie grupi firmadest. Projekt on väga mahukas," sõnas AS A.C.B. juhatuse esimees Peteris Lejnieks.

Valmiera on läbi aegade olnud suur majanduskeskus, ometi on praegustele investeeringutele eelnenud kümme aastat ettevalmistust ja ka bürokraatiaga võitlemist.

"Oleme kogu Valmiera linna taristu rajanud arvestusega, et oleme tööstuskeskus – tehnovõrgud, elektrivõimsuse, veevõrgu. Väga palju on tekkinud teenindusettevõtteid, kes pakuvad vajalikke lisateenuseid tootjatele," rääkis Valmiera volikogu esimees Janis Baiks.

Ehitusõigus Valmiera tööstuspargis antakse sõltuvalt investeeringu suurusest 45–70 aastaks.