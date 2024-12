Toila ja Jõhvi volikogu kiitsid heaks valdade ühinemise. See on ainuke liitumine, mis järgmisel sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimiste käigus teoks saab.

Toila vallavolikogus oli Jõhviga liitumise poolt 12 ja vastu kolm saadikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liitumisele anti nõusolek hoolimata sellest, et ühinemist ei pooldanud kolm neljandikku rahvaküsitlusel osalenud Toila valla elanikest. Toila volikogu esimehe Etti Kagarovi (SDE) sõnul poleks liitumisega venitamine olnud mõistlik.

"Koalitsiooni poolt oli meil ühine arusaam, et see on kõigile kasulik maakonnakeskuse tugevdamine. Ja et meile ka opositsiooni poolt tugi tuli, on ainult rõõmustav," ütles Kagarov.

Jõhviga liitumise vastu hääletanud Toila volikogu liige Roland Tarum ei olnud rahul omavalitsuste erineva võlakoormusega.

"Jõhvil on võlga 9,8 miljonit eurot, meil on võlg 0 eurot. See tähendab automaatselt seda, et Toila elanikele tekib Jõhvi maksuvõlg," ütles Tarum

Erinevalt Toilast oli enamik liitumisteemalisel rahvaküsitlusel osalenud jõhvilasi omavalitsuste ühinemise poolt. Jõhvi volikogulastest oli Toilaga liitumise poolt 14 ja vastu neli saadikut. Ühinemisest tekib praegustest võimekam omavalitsus, ütles Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa.

"Meie mõlema eelarve jäi natuke liiga väikeseks, et väga suuri projekte teha. Aga see on keskregioonile tähtis, sest nii mõnelgi juhul eeldatakse omavalitsuste panustamist mahtudes, milleks me pole praegu suutelised. Koos on see suutlikkus palju reaalsem," rääkis Reimaa.

Jõhvi volinikest jättis oma seisukoha kujundamata Jõhvi endine vallavanem Aleksei Naumkin (KE). Ta põhjendas seda paljude õhku jäänud küsimustega.

"Kui suured on ühinemiskulud? Kas soovitakse kedagi koondada või lihtsalt praegune Toila vallavanem nimetatakse tulevikus ümber külavanemaks ja inimestele on kulud samad," sõnas ta.

Toila ja Jõhvi liitumisel tekib 16 000 elanikuga Jõhvi vald.