Ministeeriumi sõnul on omavalitsustel ühinemisotsusest taganeda keeruline

Kahe Ida-Virumaa omavalitsuse, Toila ja Jõhvi volikogu kiitsid sel nädalal heaks valdade liitmise. Toila volikogu istungil kerkis aga küsimus, kas seda liitumist on võimalik ka pärast volikogude otsust peatada. Ministeeriumi hinnangul on see võimalik, kuid keeruline.