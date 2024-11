Otse kell 10.30 riigikogus: konverents "Fosforiit – rõõm või mure?"

Ettekande teevad Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev (Keskerakond), akadeemik Kalle Kirsimäe, Eesti Geoloogiateenistuse juht Sirli Sipp Kulli, riigikogu liige Meelis Kiili (Reformierakond) ja kohalik põllumajandusettevõtja Arti Silm, kes räägib elu- ja ettevõtluse võimalikkusest Toolse fosforiidimaardlal.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liikme ja Lääne-Virumaa toetusrühma eestvedaja Evelin Poolametsa sõnul on inimesed mures fosforiidi kaevandamise mõjude pärast.

"Valitsuse tegevusest jääb inimestele mulje, et kaevandamine on juba ära otsustatud, sealhulgas kaevandusõiguste andmine välisfirmadele. Ilmselgelt ei usaldata seda, mida valitsus fosforiidi kaevandamise kohta räägib," märkis ta.

Poolamets lisas, et Virumaa inimeste muret on süvendanud fosforiidi proovipuurimised. Fosforiidi kaevandamise kartuses on toimunud ka protestiaktsioone ja kohapealseid kõnekoosolekuid.