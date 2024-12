Lääne-Virumaal toodi uuringuteks välja üle 28 tonni fosforiiti

Kokku toodi veidi rohkem kui kuu ajaga Aru-Lõuna paekivikarjäärist seitsmest puuraugust välja 28,6 tonni fosforiiti. Eesti geoloogiateenistuse esimesed laborikatsed näitasid, et fosfori sisaldusega maavaras võib rahule jääda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimesed proovid tegime me esimesest puuraugust, et saada aru sisaldusest ja sellest, kui ühtlane see proov on. Keskeltläbi on fosforoksiidi sisaldus 12 protsenti. Me ootasimegi sellist üheksa kuni 12-protsendilist keskmist sisaldust. Need on muidugi esialgsed tulemused, meil on tulemas ka täpsemad analüüsid, aga esialgse info põhjal on see ootuspärane ja hea," ütles Eesti geoloogiateenistuse vanemgeoloog Johannes Vind.

Fosforiidiga koos toodi uurimiseks välja kaaliumi sisaldavat glaukoniitliivakivi ning uraani ja vanaadiumi sisaldavat graptoliitargilliiti.

Millal ja kes hakkab maavaradega tööstuslikke kaitseid tegema, on veel lahtine. Läbirääkimised käivad nelja ettevõttega, kellest on plaanis välja valida kolm.

"Põhilaboriga oleme jõudnud oma läbirääkimistega lõpusirgele. Räägime läbi tehnilisi detaile, näiteks millised on maksetingimused. Meile on väga oluline, kuidas neid tulemusi avalikustada, sest rahvusvahelistel laboritel ei ole tavaks täismahus kogu protsessi avalikustada. Aga meie soovime kõiki olulisi tulemusi loomulikult pärast ka avalikustada," lausus Eesti geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel.

Enamik uuringuauke suletakse. Avatuks jäävad vaid kolm auku, kust hangitakse infot põhjavee kohta.