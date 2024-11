Eesti keele vestmik osutus Jaapanis üllatavalt populaarseks

Jaapanis anti septembris välja jaapani-eesti vestmik, mille 3000-ne tiraaž on juba lõppemas ja kirjastaja plaanib juurde trükkida 2000 raamatut. Ideest teostuseni võttis raamatu autoritel ja Jaapani-Eesti suhete arendajatel aega ainult pool aastat ja oluline osa jaapanlastele eesti keele õpetamisel on ka saarlastel.

Jaapani ja Eesti kultuurisuhteid vahendavate ja jaapani-eesti vestmiku kaasautorite Key ja Kojini sõnul on nende endi jaoks ka üllatus, et eesti keele vestmiku vastu Jaapanis selline suur huvi on.

"Me oleme väga üllatunud, et seda raamatut on nii palju müüdud. Kui võrrelda müüginumbreid teiste meie kirjastuse keeleraamatutega, siis eesti keele vestmik on populaarsuselt üsna lähedal inglise või prantsuse keele raamatutele," lausus Kojin Kumagai.

"Teatavasti Tokyo ja Helsingi vahel on otseliin ja nii mõnigi satub seetõttu ka Eestisse. Ja läbi selle jaapanlased on hakanud vaikselt Eestit avastama. Ma usun sellesse, et see on Sanshusha poolt kaval investeering, et Eesti-huvilisi Jaapanis on järjest rohkem," lausus Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak.

Saaremaa gümnaasiumi direktorit ennast seob Jaapaniga juba aastaid õpilasvahetuse korraldamine ja ka temal on 150-leheküljelises eesti keele õpperaamatus küll nähtamatu, aga kuuldav roll.

"Sinna sai sisse loetud 200 rida teksti eesti keeles. Ehk kui jaapanlane hakkab õppima neid väljendeid, siis mina olen see, kes aitab neid selles, kuidas õige hääldus on," ütles Visak.

Lisaks keeleõppele on raamat üle ehitatud nii, et sellest saavad jaapanlased olulisi teadmisi Eesti kohta. Terve lehekülg on pühendatud ka Saaremaale.

"Ma ei tea, kas nad arvasid, et eesti meeshäälel, kes on küll mandrilt pärit, on juba üsna tugev saare aktsent juurde tulnud. Nii et võib juhtuda, et nii mõnigi jaapanlane, kes õpib eesti keelt, et tema õ-d ja ö-d on natuke sassis," ütles Visak.