Analüütik: ettevõtted püüavad vaatamata kehvale majandusele koondamisi vältida

Eesti ettevõtted hoiavad kehvale majandusolukorrale vaatamata töötajaid palgal. Majandusanalüütik Triinu Tapveri sõnul tähendab see, et lähikuudel töötuse määr oluliselt ei vähene.

Statistikaameti teatel oli töötuse määr kolmandas kvartalis 7,4 protsenti ja see tähendab, et töötuid oli kokku 56 000. Aastatagusega võrreldes oli töötuse määr 0,1 protsendipunkti võrra suurem.

LHV analüütiku Triinu Tapveri sõnul püsib töötus paigal, sest vaatamata viletsale majandusolukorrale proovivad ettevõtted koondamisi vältida. Samas tähendab see, et uusi inimesi lähemal ajal ei palgata ja see muudab praegustel tööotsijatel uue töö leidmise keerukamaks.

"Vabade töökohtade arv on jäänud veidi madalamaks kui see oli paar kuud tagasi. Küll aga on ikkagi positiivne see, et tööandjad hoiavad neid töötajaid palgal, nad ei lase neid niisama lahti. Aga sellest tingituna võibki tekkida olukord, kus järgneval paaril kuul või poolel aastal töötuse määr oluliselt ei vähene," rääkis Tapver.

"Praegusel hetkel kõige rohkem töötuid /.../ on kaubandustöötajate seas, teenindustöötajate seas. Aga samas ka sõna otseses mõttes lihttöölisi, /.../ neid on kõige rohkem. Natukene on hakanud kasvama ka IT-sektori töötuse määr," lisas analüütik.