Tallinn plaanib kaotada ära Paldiski maanteel ummikuid tekitanud rattatee

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan tegi linnavalitsusele ettepaneku kaotada ajutiselt ära mõni kuu tagasi Paldiski maanteele rajatud pop-up rattatee ning muuta see sõidurajaks.

Järvani sõnul tegi ta linnavalitsusele ettepaneku, et Paldiski maantee rattatee võiks vähemalt talveperioodiks ära kaotada ning rajada selle asemel sõidurada.

Järvani sõnul selgus Tallinna transpordiametiga tehtud vaatlustest, et tunni aja jooksul kasutas Paldiski maantee rattateed kuus ratturit, samal ajal sõitis mootorsõidukitega sellel lõigul 1500 inimest. "Rattaraja rajamise tõttu on pikenenud nende inimeste ooteaeg ligikaudu 20 minutit, teisel pool kaalukausil on kuus ratturit. Proportsioonid tunduvad veidi paigast ära," lausus ta.

Tallinn rajas tänavu augustis Paldiski maantee linna siseneval suunal Mooni tänava ja Toompuiestee vahelisel lõigul pop-up ehk ajutise rattatee, mis oli plaanis Paldiski maantee rekonstrueerimise käigus asendada püsiva lahendusega ning ühendada see tulevikus Hipodroomi arendusega Paldiski maanteele kavandatud jalgrattateega.

Järvani sõnul vähendas Paldiski maanteele rattaradade rajamine liiklus läbilaskvust umbes 25 protsenti. Fooritsüklite muutmise sai seda veidi kompenseerida, kuid see mõju jäi alla viie protsendi, lausus abilinnapea.

Rattatee rajati Mooni tänavast kesklinna suunal sõiduteele ning bussirada nihkus seetõttu ühe sõiduraja võrra edasi. Alates Tulika tänavast kadus üks tavaline sõidurada. Septembri alguses tekkisid piirkonnas ummikud, mis autojuhtide sõnul ulatusid hommikuti loomaaiani.