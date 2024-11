SDE juhatus ei toetanud Raiki koalitsiooni Stalnuhhini fraktsiooniga

"Erakonna juhatuse toetust Katri Raik ei saanud. /---/ Seda väljendati ka väga selgelt, et see olukord meile ei sobi," ütles Läänemets kolmapäeval "Vikerhommikus".

Ehkki SDE juhatusel oli Narva võimujagamisest üks seisukoht ja Raikil teine, siis sotsiaaldemokraadid pole EKRE, mis juhatuse liikmeid välja heidab, märkis Läänemets. "Aga juhatus eile oma seisukoha avaldas ja see polnud soosiv ega toetav," kordas ta.

Samas on olukord Sotsiaaldemokraatliku Erakonna jaoks komplitseeritum, kuna siis, kui SDE Raiki välja viskaks ja tema tegevusest distantseeruks, küsiks Eesti avalikkus SDE käest, miks te Narva ära annate, leidis Läänemets.

Ta rõhutas, et sotsiaaldemokraadid on Keskerakonna ja Erakonna Koos kõrval ainus erakond, mis on Narvas tegev ning teised Eesti erakonnad ei tea üldse kohalikku olukorda ega ka vastuta seal toimuva eest.

"Sotsidel poleks ka raske öelda, et käige kõik kuradile, aga siis poleks seal kedagi. See on küsimus ka teistele erakondadele, et minge kandideerige ka Ida-Virumaal," rääkis ta.

Samas tõdes SDE esimees, et Eesti riikluse vastaste seisukohtadega esinenud Stalnuhhin on olnud kõigis viimastes Narva koalitsioonides ning nüüd lihtsalt tekkis võimalus, et ta oleks tõusnud linnavolikogu esimeheks. Teisipäeval teatavasti Stalnuhhin loobus sellest võimalusest.

Narva võimuküsimus on SDE juhatuse jaoks keeruline, kuna sotsiaaldemokraatide poole vaadatakse pilguga, nagu meie vastutaks, tõdes Läänemets. Aga koalitsiooni Stalnuhhiniga moodustab Raiki juhitav valimisliit, mitte SDE nimekiri, rõhutas ta.

"Olen ka varem öelnud, mis minu arvamus Stanuhhinist on. Olen ka varem öelnud, et sellised inimesed avalikku võimu teostama ei peaks ega tohiks. Aga inimesed valivad teda," tõdes Läänemets.

Samas rõhutas SDE esimees, et Stalnuhhini juhitava fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni liikmete vaated on suuresti samasugused: "Eesti rahvas ütleb, et need on nagu ühe tagumiku kaks kannikat."

Seetõttu oli Raikil valida, kas teha koalitsioon ühega neist või jääda opositsiooni.

Läänemets meenutas ka, et Raik on ainus eestlane Narva volikogus, ning kui tema lahkuks sealt, siis tähendaks see sisuliselt, et Eesti on Narva kaotanud. Kui Raik sealt ära tuleks, siis me ei näeks seal kümme aastat ühtegi eesti rahvusest kodanikku, leidis SDE esimees.

"Meenutan, et Narva tanki eemaldamise ajal oli Raik linnapea ja väga hea koostööpartner jõuametitele," rääkis ta ning lisas, et Raik võeti viimati linnapea kohalt maha, kui ta lasi töölt lahti kaks umbkeelset koolidirektorit.

Valitsuses siseministrina töötav Läänemets rääkis ka, et praegu käiva Vene kodanike hääleõiguse äravõtmisega kohalikel valimistel suureneb oht Ida-Virumaa eemaldumiseks Eesti-meelsest poliitikast ning sellega kasvaks Venemaa huvi kohalikele venelastele oma abi pakkuda.

Ta viitas ka kaitsepolitsei endise juhi Arnold Sinisalu hoiatusele, et see võib põhjustada keerulisi olukordi tulevikus.

Läänemets ei olnud ka kindel, et praegu algatatud põhiseadusmuudatused jõustuvad ning rõhutas samas, et kui need ei jõustu, siis annab see igal juhul järgmise sügise kohalikel valimistel toetust juurde Keskerakonnale ja Erakonnale Koos.

"Eesti asja ei saa ajada ainult vastu rinda tagumisega, et mina olen kõige õigem eestlane," rõhutas Läänemets.