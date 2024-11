Kõlvart: Narva volikogu on turbulentne ja edasist on keeruline prognoosida

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut leiavad, et Narvas on püsiva võimu moodustamine keeruline.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Jaan Toots tõestas end laupäeval Narva volikogus toimunud hääletusega tugeva linnapeana ning Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini liit võimule ei pääsenud.

"Tuleb tunnistada, et Narva linnavolikogu on väga turbulentne koht ja kuidas edasi hakkavad sündmused arenema, seda on veel praegu raske öelda," ütles Kõlvart.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut sõnas, et sooviks Katri Raiki Narva linnapeana näha, kuid kas ja kuidas see on võimalik, seda teavad kohalikud.

"See, et püsivaid fraktsioone Narvas ei ole ja võim on seal ebastabiilne ja vahetub kiiresti, on kogu aeg niimoodi olnud. /.../ Kahtlemata, mina pean Katrit väga heaks linnapeaks Narva jaoks Ja lootsin, et temast linnapea saab, aga kuna see olukord on seal nii dünaamiline, siis ei oska öelda, mis saab homme või nädala pärast," kommenteeris Sikkut.

Kohalike valimisteni on aasta aega ja ka Kõlvarti sõnul on praegu raske arvata, milliseid pöördeid Narva linnavõimuga veel juhtuda võib.

"Tuleb tunnistada, et täna on veel raske midagi ennustada. Eelkõige ootame ära, kuidas praegune operatiivne olukord laheneb ja siis vaatame, mida toovad valimised," ütles Kõlvart.