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Pakosta hinnangul saab juuli lõpuks Narva võim oma segadused lahendatud

Eesti
Liisa Pakosta
Liisa Pakosta Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Justiits- ja digiministri Liisa Pakosta (Eesti 200) hinnangul laheneb Narva võimukriis lähima kuu jooksul, sest alates 1. juulist saavad volikogu liikmed õiguse ise istungile koguneda ja linnajuhte valida. Seniajani on Katri Raik linnapea ja Mihhail Stalnuhhin volikogu esimees. Narva opositsioon pole ministri seisukohaga rahul.

1. juunil kogunesid 16 Narva linnavolinikku omaalgatuslikule istungile ja valisid enda seast uued linnajuhid. Võimu üleminek jäi aga toppama, sest nii volikogu kantselei kui ka linna valimiskomisjon kahtlesid istungi õiguspärasuses. Õigusselguse saamiseks oodati riigivõimu konkreetset seisukohta, kes siis Narvat ikkagi juhib, kas Raik või Toots. Riigil on selgus käes.

"Praegu on Katri Raik Narva linnapea. Kuna volikogu esimeest ja linnapead saab valida ainult volikogu istungil, siis küsimus on selles, kas volikogu istung toimus või toimus niisama kogunemine. Tegelikult see õiguslik küsimus on selles. Ja praegu kehtiva seaduse järgi volikogu istungit ei toimunud," ütles Pakosta.

Samas tunnistab justiitsminister, et kehtiv seadus on lünklik ja ei käsitle olukordi, kus volikogu esimees võib takistada istungite läbiviimist. Peatselt jõustuv seadusemuudatus peaks selle lünga täitma ja varsti saavad volinikud, esimehe kutset ootamata, ise kokku tulla.

"Ma usun, et juulikuu lõpuks on Narva linnavolikogu enamus, mis iganes koosseisus ta sellel hetkel on, oma tahte saanud volikogu istungil igati õiguspäraselt väljendada," lausus Pakosta.

Narva opositsioon justiitsministri tõlgendusega rahul ei ole. Nende hinnangul on Mihhail Stalnuhhin volikogu esimehena võimu kuritarvitanud ja riigilt oodati õiguslikku hinnangut eeskätt tema tegevusele, mitte viidet seaduse muutusele.

"Pugeda selle taha, et 1. juulist hakkab uus seadus pihta, kui härra Stalnuhhin rikub seadust juba mitu kuud, siis pugeda selle taha, et uus seadus tuleb ja teeme uuesti, see ei ole õige. Õigusriigis peaksid ikkagi asjad käima õigetpidi," ütles Narva linnavolinik Urbo Vaarmann (Plaan B).

Lähim Narva volikogu istung, mille on kokku kutsunud Mihhail Stalnuhhin, toimub 26. juuni hommikul. Kas opositsioon ka osaleb või oodatakse 1. juulit, selgub tuleval nädalal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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