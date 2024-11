Narva volikogu valis Stolfati uueks esimeheks

Tatjana Stolfatit toetas volikogu esimehe valimisel 16 ja vastu oli kaks volikogu liiget.

Enne Stolfati valimist uueks esimeheks avaldas volikogu umbusaldust enda senisele esimehele Irina Janovitšile. Umbusalduse poolt hääletas 20, vastu kaheksa volikogu liiget.

Selle nädala esmaspäeval andis fraktsiooni Respekt esindav Katri Raik (SDE) teada, et on koos Mihhail Stalnuhhiniga (fraktsioon Narva) jõudnud Narvas koalitsioonilepinguni. Leppe järgi saab Raikist taas Narva linnapea ja Stalnuhhinist pidi saama volikogu esimees.

Esmaspäevasel pressikonverentsil avalikkust ärritanud seisukohtadega esinenud Stalnuhhin teatas aga järgmisel päeval, et ei kandideeri Narva linnavolikogu esimeheks. Selle järel ütles Raik, et uus volikogu esimehe kandidaat on Tatjana Stolfat.