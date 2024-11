Keskkonnaamet kaalub Eesti Energia suhtes kriminaalasja

Keskkonnaamet nõudis Eesti Energialt viivitamatult välja erikontrolli algmaterjalid kahtlusega, et Eesti Energia on esitanud riigile valeandmeid. Keskkonnaamet tutvub materjalidega kümne päeva jooksul ning annab need üle riigiprokuratuurile.

Eesti Energia erikontroll tuvastas erinevaid rikkumisi - muu hulgas keskkonnaheitme normide osas. Praegu on keskkonnametil Eesti Energia suhtes menetluses kolm rikkumist. Keskkonnaameti juht Rainer Vakra ütles, et neljapäeval avaldatud erikontrolli järel on keskkonnaamet küsinud Eesti Energialt välja lisamaterjalid, sest kahtlustab riigile valeandmete esitamist Eesti Energia poolt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga ka selles avalikus eriraportis olid kahtlused üleval, et Eesti Energia on esitanud teadlikult valeandmeid ja seda keskkonnaamet kontrollib. Keskkonnaameti roll on vaadata need eriraporti mustad materjalid läbi, töötada need 10 päeva jooksul läbi ja siis kui vaja, siis materjal prokuratuurile edastada. Ja selle otsuse teeb lõppkokkuvõttes prokuratuur," ütles Vakra.

Riigiprokuratuur teatas "Aktuaalsele kaamerale", et hindab saadavat materjali, kuid selle läbitöötamine on mahukas. Kui tuvastatakse viiteid kuriteole, alustab prokuratuur kriminaalmenetlust.



"Hindame kogu meile teatavaks saanud informatsiooni, ent kuna materjal on mahukas, võtab selle põhjalik läbitöötamine aega. Kui tuvastame viiteid võimalikule kuriteole, siis alustame asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust," kommenteeris riigiprokuratuur.

Eesti Energia teatas "Aktuaalsele kaamerale", et teeb kõigi ametiasutustega koostööd ning jagab keskkonnaametiga dokumente, mis on sisuliselt asjakohased konkreetsete küsimuste lahendamisel.

"Eesti Energia ja selle tütarettevõtted teevad kõigi ametiasutustega igakülgset koostööd, et selgitada välja konkreetsete küsimuste asjaolud ja lahendused. Ka keskkonnaametiga jagame dokumente, mis on sisuliselt relevantsed konkreetse küsimuse lahendamisel," seisis Eesti Energia kommentaaris.