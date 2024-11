Eesti Energia vanad plokid saavad tootmispiiranguga turule tagasi

"On olemas praeguse seaduse ja määruse raamistikus 1500 tunni reegel vanematele plokkidele ja seda sama reeglit me ka sihime," ütles Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri juht Lauri Karp. Vanemate plokkide all ütles Karp, et ta mõtleb Eesti elektrijaama kolmandat neljandat ja kuuendat plokki.

Karp rääkis, et kolmapäeval kohtusid Eesti Energia esindajad keskkonnaameti, rahandusministeeriumi ja kliimaministeeriumi esindajatega ja osapooltele edastati kiri, kus Eesti Energia toob välja täpsustavad punktid, mida soovib osapooltega koordineerida.

Kui keskkonnaamet Eesti energia plaani heaks kiidab saab energiafirma teisipäeval elektribörsilt Nord Pool ära võetud plokid turule tagasi tuua. "Me tahame, et tipukoormuse ajal teeksid oma parimat asja mida nad oskavad, annaksid elektrit," ütles Karp.

Reformierakondlasest kliimaminister Yoko Alender hinnangul Eesti Energia vanemate plokkide tööle 1500 tunni aastapiirangu panemine nii, et neile rakenduvad leebemad keskkonnanõuded, tähendab et varustuskindluse tagamiseks ei ole tarvis keskkonnanõudeid leevendada.

Alender märkis, et keskkonnaamet peaks Eesti Energia taotlusega tegeledes valima oma tegevustempot lähtuvalt sellest, et tegemist on elutähtsa teenuse osutamisega.

Teisipäeval teatas Eesti Energia elektribörsile Nord Pool, et võtab teadmata ajaks börsilt ära Eesti elektrijaama kolmanda, neljanda, kuuenda ja kaheksanda ploki, koguvõimsusega 693 megavatti. Turul jätkasid Eesti elektrijaama viies plokk võimsusega 173 megavatti ja Auvere elektrijaam võimsusega 274 megavatti.

Otsus tuli nädal varem ilmunud Eesti energia erikontrolli raporti järel, kui kliimaministeerium oli ettevõttele kommunikeerinud, et keskkonnanõute mittetäitmisele kehtib nulltolerants. Vanemate plokkide käivitamisel ja nende seiskamisel, kus lendub tavapärasest rohkem heitmeid, on ettevõttel keeruline keskkonnanõudeid täita.

Eesti elektrijaama kolmas, neljas, kuues ja kaheksas energiaplokk pääsevad kõrge tootmise omahinna tõttu turule väga harva. Näiteks kolmas ja neljas plokk on tänavu turule pääsenud kokku alla 150 tunni ja kuues plokk alla 200 tunni. Kaheksas plokk on pääsenud turule umbes 2000 tundi, eeskätt kõrgete hindade perioodil. Viimati 18. novembril, kui rivist väljas oli Olkiluoto 3 tuumajaam.

Seni on kehtinud vanematele plokkidele tootmisaja piiranguta keskkonna kompleksluba, mille lubatud heitmemäär on madalama ajapiiranguga tootmisüksuste heitmemäärast.