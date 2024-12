Reinsalu: vaja oleks ka valitsuse energiapoliitika erikontrolli

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon lahkas esmaspäeval Eesti Energia erikontrolli raportit. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu leiab, et lisaks Eesti Energia kontrollile on vaja ka valitsuse energiapoliitika erikontrolli.

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) rõhutas, et Eesti Energia erikontroll põhines ainult ettevõtte enda siseauditi dokumentidel ning tegelikkuses oleks vaja ka valitsuse energiapoliitika erikontrolli reaalajas toimuva üle.

"Selles loogikas, kus selle erikontrolli raporti ilmumise järel hakkasid kõlama ka valitsuse esindajate poolt ähvardused kriminaalasjades jne. Tulemus oli lihtne: eelmisel nädalal suudeti efektiivselt turul kõrvaldada, kuna Eesti Energial muud üle ei jäänud, ligi kaks kolmandikku Eesti elektrijaama tootmisvõimsusi," rääkis Reinsalu.

Ta leiab ka, et keskkonnanõudeid Eesti Energiale tuleks korrigeerida.

"Ma arvan, et neid tuleb ratsionaalselt vaadata. Meil ei ole võimalik ka nende nõuete loogikas ehitada üles olukorda, kus meil puudub oma juhitav elektrivõimsus. See on täiesti vastutustundetu poliitiline käitumine," ütles ta.

Eesti Energia praegune juht Andrus Durejko kinnitas, et erikontrolli välja toodud puudusi on asutud kõrvaldama.

"Tuletistehingute poolelt meil on uus strateegia. Täna on keskkonnanõuete tagamiseks, investeeringute tegemiseks puhastusseadmetesse põhiline panna tööle paremini meie filtreid. Ja õlitehase osas on kõige olulisem, et käivitame kõige uuema, Enefit 282 ja siis määrame ära Enefit 140 investeeringute suuruse, staatuse ja normide piiresse jõudmise," selgitas Durejko.

Tuletistehingutega teenitud kahjum oli keskkonnanõuete täitmise kõrval teine suurem etteheide Eesti Energia endisele juhtkonnale.

"Erikontroll nimetab seda 175 miljonit kahjuks ja toob välja, millisel ajahetkel oleks saanud reageerida ja seda kahju minimaliseerida. Ja tegu pole ainult sellega, mida erinevad osapooled üritavad väita, et see on teenimata kasum. Ei, seal on välja toodud, et omahind oli fikseerimata, müüdi koguseid, mida ei olnud," rääkis endine rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

Kohtumisel teleekraani vahendusel osalenud Eesti Energia eelmine juht Hando Sutter oma kommentaare "Aktuaalsele kaamerale" anda ei soovinud.