Iisraeli julgeolekukabinet kiitis Liibanoni relvarahukokkuleppe heaks

Peaminister Benjamin Netanyahu tegi teisipäeva õhtul pöördumise ning teatas, et julgeolekukabinet kiitis heaks Iisraeli ja Hezbollah' vahelise relvarahulepingu.

Netanyahu arutas USA ja Prantsusmaa vahendatud lepet teisipäeval oma julgeolekukabinetiga.

Netanyahu ütles televisioonis edastatud pöördumises, et Iisrael nõustub kokkuleppega, et keskenduda Iraanist lähtuvale ohule, vahendas The Wall Street Journal.

Netanyahu ütles ka, et esitab lepingu teisipäeval valitsuskabinetile, et see saaks selle heaks kiita. Liibanoni ametnike sõnul peaks leping jõustuma kolmapäeval.

Leppe kohaselt peaksid Iisraeli kaitsejõud (IDF) lahkuma Lõuna-Liibanonist, Hezbollah aga taandub Litani jõest põhja poole (25 kilomeetrit Iisraeli piirist).

Lepe sisaldab 60-päevast perioodi, et Iisraeli armee saaks lahkuda ning Liibanoni relvajõud saaksid piirkonna kindlustada. See peaks tagama, et Iraani rahastatud Hezbollah ei saaks Lõuna-Liibanonis oma kohalolekut taastada.

USA, Liibanoni ja Iisraeli ametnikud ütlesid juba esmaspäeval, et on lähedal relvarahukokkuleppe sõlmimisele, mis lõpetaks Iisraeli ja Hezbollah' vahelise sõjategevuse.

USA välisminister Antony Blinken ütles samuti teisipäeval, et katse saavutada Liibanonis relvarahu Hezhollah' ja Iisraeli vahel on lõpusirgel.

Teisipäeva hilisõhtul teeb pöördumise ka USA president Joe Biden, vahendas CNN.