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Iisrael lahkub kokkuleppe alusel kahest Liibanoni piirkonnast

Välismaa
Iisraeli, USA ja Liibanoni kohtumine.
Iisraeli, USA ja Liibanoni kohtumine. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Peaminister Benjamin Netanyahu sõnul tõmbub Iisrael pärast Washingtonis toimunud neljapäevaseid kõnelusi tagasi kahest Lõuna-Liibanoni piirkonnast, andes need alad üle Liibanoni sõjaväele.

Ühe Iisraeli kõrgema ametniku sõnul viisid läbirääkimised kolmepoolse leppeni Iisraeli, Liibanoni ja USA vahel, mis loob võimaluse "tulevaseks kokkuleppeks", et jõuda laiema rahulepinguni.

Kokkuleppe allkirjastamisel ütles Liibanoni suursaadik USA-s Nada Hamadeh Moawad, et leping on "esimene samm teel Liibanoni suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamise suunas."

Netanyahu sõnul asub üks piirkondadest, kust Iisraeli kaitsevägi (IDF) oma üksused välja viib, Litani jõest põhjas, teine aga jõest lõunas. Iisraeli okupeeritud territoorium Lõuna-Liibanonis hõlmab ka Litani jõest lõunasse jäävat ala. Reede õhtul tehtud eelsalvestatud videoavalduses kirjeldas Netanyahu Iisraeli vägede liikumist kui lahkumist positsioonidelt, mida IDF Liibanonis "ei vaja".

"Tänane päev on alguse algus," ütles USA välisminister Marco Rubio allkirjastamisel. "Ees on palju tööd. Me ei alahinda mingil moel eesootava ülesande raskust. Kuid me mõistame selle olulisust ja elutähtsust. Ning meil on au mängida rolli selle saavutamisel."

Liibanoni relvajõud sisenevad neisse piirkondadesse pilootprogrammi raames, mis oli osa kahe riigi vahelisest viimasest relvarahukokkuleppest. CNN teatas varem, et Iisrael kaalub kõneluste käigus "sümboolseid" vägede väljaviimisi okupeeritud Lõuna-Liibanoni territooriumilt kui "žesti" Liibanoni valitsusele.

Netanyahu nimetas lepingut Iisraeli jaoks suureks võiduks, mis võimaldab neil jääda suurele osale okupeeritud territooriumist Lõuna-Liibanonis ning hoida seda enda kontrolli all seni, kuni Hezbollah pole desarmeeritud.

"See on ühtlasi tugev löök Iraanile," ütles Netanyahu. "Iraan üritab meid jõuga sundida Lõuna-Liibanonist taanduma. Tegelikkuses ütlevad Iisrael, Liibanon ja Ameerika Ühendriigid neile: see pole teie asi."

"Liibanoni ja Iisraeli inimesed väärivad elu rahus ja turvalisuses, kuid on juba pikka aega kannatanud konflikti käes," lisas Rubio.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, Reuters, BBC, AP

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