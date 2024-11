Trump määras koroonapiirangute kriitiku juhtima USA terviseinstituuti

Jay Bhattacharya on koroonapiirangute vastase Great Barringtoni deklaratsiooni kaasautor.

See deklaratsioon leidis, et ühiskonna sulgemine pole tõhus lahendus pandeemiale. Selle asemel leiti, et isoleerida tuleks ainult riskigrupid, kellele viirus kujutab kõige suuremat ohtu. Leiti, et tervete inimeste seas tuleb lasta koroonaviirusel levida, et niiviisi nõndanimetatud karjaimmuunsus saavutada.

Mitmed eksperdid, sealhulgas Anthony Fauci, kritiseerisid deklaratsiooni ja ütlesid, et selline lähenemisviis toob kaasa tohutu hulga asjatuid surmasid.

NIH-i eelarve on ligi 47 miljardit dollarit ning Bhattacharya toetab nüüd agentuuri töö ümberkorraldamist, vahendas The Wall Street Journal.

Bhattacharya sõnul toetab ta akadeemilist vabadust ja tahab, et teadlased lähtuks oma töös vaid teaduslikust metoodikast ega sõltuks poliitilisest, ühiskondlikust või majanduslikust survest.

Bhattacharya kandidatuuri peab heaks kiitma veel ka USA senat. NIH kuulub tervishoiuministeeriumi alla, mida hakkab juhtima Robert F. Kennedy juunior.

Kriitikud leiavad, et Kennedy ise on vandenõuteoreetik ning levitab vaktsiinide kohta väiteid, mis pole teadlaste valdava konsensusega kooskõlas.