ERR-i usaldusväärsus püsib kõrge, tõus edetabelis viis kohta

Eesti Rahvusringhääling (ERR) on usalduse edetabelis tõusnud viis kohta, selgub Turu-uuringute AS-i institutsioonide usaldusväärsuse neljanda kvartali uuringust.

2024. aasta neljanda kvartali uuring hindas kokku 28 organisatsiooni usaldust. Eesti Rahvusringhääling on nende seas kaheksandal kohal, tõustes möödunud aastaga võrreldes viis kohta.

ERR-i usaldab 72 protsenti Eesti inimestest, mis on kaheksa protsendipunkti kõrgem institutsioonide keskmisest usaldusest (64 protsenti). Möödunud aasta neljanda kvartaliga võrreldes on näitaja jäänud peaaegu muutumatuks.

Eraringhäälingut usaldas 50 protsenti inimestest, 2023. aasta neljandas kvartalis oli vastav näitaja 55 protsenti.

Keskmisest kõrgem on usaldus ERR-i vastu naiste ja kõrgharidusega inimeste ning õpilaste-üliõpilaste ja juhtide-spetsialistide seas. Usaldus püsib kõrgel (83 protsenti) just eestikeelse elanikkonna seas, keskmisest madalam (47 protsenti) on usaldus mitte-eestlaste seas.

Turu-uuringute AS viis küsitlust läbi ajavahemikul 24. kuni 30. oktoobrini.

Neljanda kvartali uuring näitab, et jätkuvalt usaldatakse enim päästeametit ja häirekeskust (usaldajaid üle 90 protsendi), millele tavapäraselt järgnevad politsei- ja piirivalveamet ning maksuamet.

Madala usaldusväärsuse (mitteusaldajaid rohkem kui usaldajaid) poolest paistavad jätkuvalt silma riigikogu, valitsus ja peaminister. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on usaldus peaministri institutsiooni vastu statistiliselt aga tõusnud.