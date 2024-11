TV3 sulgeb uudistekeskkonnad ja koondab 13 töötajat

Töötajatele saadetud kirjas ütleb TV3 tegevjuht Signe Suur, et online ärisuund on liiga väike, et õigustada ülejäänud äri arvelt investeeringute jätkamist, vahendas Delfi.

Veebiäri kasv jäi Suure sõnul alla viie protsendi ettevõtte käibest.

Ettevõte jätkab aga digitaliseerumist ning keskendub digiplatvormi Go3 arendamisele, kuhu planeerib ka edasisi investeeringuid.

Portaalide sulgemisega koondatakse 13 inimest ja seitsmele digiosakondade töötajale leitakse ettevõtte sees uued positsioonid.