Galerii: Tartu Raekoja platsil on avatud jõululinn

Tartu jõululinn on avatud 5. jaanuarini.

Jõululinnas on avatud paviljonid, millest kaks on sisustanud kultuuripealinn Tartu – tähtkujude paviljonis on kultuuriaasta võtmeisikute portreede näitus, teine paviljon seob omavahel põhumaja ja roboti, mis toimetab läbipaistva seina taga ja mille ainus missioon on leida heina seest sinna poetatud nõel.

Veel leiab jõululinna paviljonidest Tõravere observatooriumi loodud Orioni eksponaadi ja tähistaeva kaardi. Kõrgem Kunstikool Pallas lõi paviljoni imepärase universumi ja fantaasiaküllased tähekogud. SPARKUP Tartu Teaduspark tõi välja leiud, mida kasutab inimene iga päev ja mis on alguse saanud just kosmosetehnoloogiatest. Arhitektuurikooli paviljonis saab sarnaselt eelmisele aastale kõrgustes lustida.

Avatud on ka kohvikud Däp, Päkapiku puhvet ja Humala jõulukohvik.

Järgmised nädalad toovad jõululinna rohkelt programmi talvisest tantsupäevast džässi- ja estraadiklubini Marianne Leiburi ning Voldemar Kuslapiga. Kavas on kohtumised jõuluvanaga, populaarsed talimängud, meisterdamist täis töötoad ja rohkelt uisurõõmu.

Uisuväljaku avamine lükkus aga sooja ilma tõttu edasi.

"Viimase viie päeva jooksul on keskmine temperatuur olnud 5 kraadi juures ning nädala algus oli vihmane, mistõttu ei ole jääl olnud võimalust nii palju kasvada nagu lootsime. Kuna ka täna öösel polnud miinuskraade ning vesi kogunes uisuväljaku keskele, ei saa me kahjuks väljakut avada," kirjeldas uisuväljaku jää seisukorda Tehniline projektijuht Siim Štšjogolev selgitas, et jääl ei ole olnud võimalik piisavalt kasvada, kuid töö käib selle nimel, et oleks võimalik 1. detsembril uisusõpru vastu võtta.

Laupäevaks kavandatud Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Limpa uisudisko toimub seetõttu uisuväljaku ees ja jõululinnas.

1. detsembri kell 18 süüdatakse jõululinnas esimene advendiküünal ning tartlasi tervitavad linnapea Urmas Klaas ja praost Kristjan Luhamets. Kell 18, 19 ja 20 näeb pühadeajaks loodud valgusetendust "Tähtede poole", milles segunevad astronoomia ehk täheteaduse seisukohad eestlaste mütoloogiliste tõekspidamistega tähtedest.