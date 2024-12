Paide püüab taastada turupidamise traditsiooni

Pühapäeval täitus hämaruse saabudes Paide peatänav kauplejatega, kes kõik olid omal moel valmistunud. Ajakeskuse Wittenstein tegevusmuuseumi ees lookles aga pikk järjekord – seal müüdi Samliku pagarite värskeid küpsetisi.

"Tihtipeale, kui me niimoodi väljas laatadel ja OTT-idel (Otse Tootjat Tarbijale) käime, siis tullaksegi just selle naturaalse ja kodumaise toodangu järele," ütles Samliku Pekkeri eestvedaja Raido Soosaar.

Naturaalset ja kodumaist pakuti ka muuseumi müügilettidel. Näiteks kohaliku käsitöömeistri Elle Näppo käest sai osta Ambla või Anna kihelkonna mustriga kindaid.

"Kasutan naturaalset Eesti lambavillast lõnga ja osatakse hinnata küll," kinnitas ta.

"Kuna Paide keskväljakul meil turgu tavaliselt ei ole, siis me katsetamegi seda, et taaskord tuua turupidamise traditsioon Paide vanalinna. Et saaks ehedat eesti käsitööd, huvitavaid jõulumaitseid ja ja täiendada jõuluvana kingkotti kingitustega," ütles ajakeskus Wittenstein teadusjuht Ründo Mülts.

"Leidsime mõned asjad küll. Mõned vahvad mänguasjad väikestele sõpradele ja mõned asjad veel," ütlesid laadalised Sander ja Asta.

"Laps, kes on täna tööl, palus emmel otsida midagi nunnut jõululaadalt. Ma siis ostsin talle midagi nunnut," ütles Anu.

"Kingitusemõtteid veel ei tekkinud, aga ma tõenäoliselt lähen siit hapukapsaga minema," rääkisid Kristina ja Anna.

Ka Hammerbecki põhikooli jõulukontsert meelitas kohale kirikutäie rahvast. Linnapea süüdatud esimese advendi küünal oli märguanne selleks, et aeg on avada oma meeled jõuluootusele.