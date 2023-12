Saaremaal üritati jõuluturuga turutraditsiooni taas käima tõmmata

Toimiva turu vajadusest ja huvist on Kuresaares räägitud juba aastaid. Detsembris viiel korral toimunud jõuluturg on nüüdseks küll juba ajalooks saanud, aga jõuluturupäevad näitasid – selleks et turg Kuressaares toimiks, on vaja nii raha kui ka jõuluvana.

Tänavu viiel korral ja nädalavahetustel peeti Kuressaare turuplatsil jõuluturgu.

"Alustasime ühe päevaga, hingevärinal teisel aastal katsetasime kolm päeva, eelmine aasta oli neli päeva, sel aastal on juba viis päeva," ütles jõuluturu korraldaja Koit Kelder.

Jõuluturu eripäraks oligi taas see, et kaubeldi ainult saaremaise kraamiga. Olgu siis söömiseks, peale määrimiseks või muuks praktiliseks või iluvajaduseks. Kokku 40 erinevat tootjat – ettevõtjat, kellest paljude jaoks on silmast-silma kauplemised väga olulised.

"Laat on kõige parem koht, sest siis on inimesel kindlustunne ka , et ta ostab otse mesinikult," ütles mesinik Joel Pukk.

Saarte koostöökogu, kes Ehtsa Saaremaa kaubamärki vahendab ja ka jõuluturgu korraldas, ütleb, et jõuluturu korraldamine ja organiseerimine läks maksma erinevatele osapooltele umbes 5000 eurot päev. Kusjuures müüjad maksma ei pidanud.

"Inimestel kadus ära harjumus turul käia. Ja see vajab tasapisi sissetöötamist. Ja iga kord ongi rohkem müüjaid ja rohkem ostjaid," lausus Kelder.

Ja loomulikult vaatas seda siginat-saginat rõõmuga pealt ka jõuluvana ise, ja temal oli ettevõtmisest oma kindel seisukoht.

"Kui mul suvepuhkus on, siis ma olen ka käinud siin tiirutamas linnas ja olen vaadanud, et turul ei toimu mitte midagi. Ja nüüd, kui ma omale mütsi pähe panen, vaat siis on kõik turulised kohal," lausus jõuluvana.