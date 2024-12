USA kehtestas uued piirangud kiipide ekspordiks Hiinasse

Piirangud kehtivad muu hulgas kiipidele ja kiipide tootmise seadmetele, sealhulgas Ameerika ettevõtete välismaal toodetud kiipidele, aga ka välismaistele ettevõtetele, mis kasutavad oma seadmetes Ameerika tehnoloogiat.

Lisaks kehtestati uued meetmed suure andmevahetuskiirusega mälu (HBM) kiipide saadetistele Hiinasse, mis on tehisintellekti kiipide jaoks oluline osis, kirjutab Financial Times.

"Need on kõige võimsamad meetmed, mida USA on kunagi kasutusele võtnud, et õõnestada Hiina võimekust toota tipptasemel kiipe, mida Peking kasutab oma kaitsesektori moderniseerimiseks," ütles USA kaubandusminister Gina Raimondo.

Washington kehtestas Hiina pooljuhivaldkonnale kolmanda laiaulatuslike piirangutepaketi, kaks eelmist võeti vastu 2022. aasta oktoobris ja 2023. aasta oktoobris. Seekordsed piirangud puudutavad 24 tüüpi pooljuhtkomponentide tootmiseks mõeldud seadmeid, millele varasemad sanktsioonid ei kehtinud.

USA kaubandusministeerium lisab ka 140 Hiina ettevõtet "musta nimekirja" - organisatsioonide nimistusse, millele tarnimiseks peavad maailma tootjad omama ekspordilitsentse. Selliste litsentside saamine on eeldatavasti praktiliselt võimatu, märkis FT.