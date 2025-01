Tammet: USA kiibipiirang Eestit ei mõjuta

Tallinna tehnikaülikooli professor Tanel Tammet ütles "Terevisioonis", et USA presidendi Joe Bideni administratsiooni kehtestatud kiibipiirangud Eesti ja laiemalt Euroopa tehisintellekti arendamise võimekust ei mõjuta. Tammeti sõnul on hea, et USA püüab sellisel viisil sõjanduses Hiina ees säilitada eelist tehisintellektiga.

"Kui tahad ehitada võimsaid tehisintellekti süsteeme, nagu juturoboteid ja hästi pilti ära tundvaid asju, siis on vaja seda väga palju treenida ja treenimise kiiruse jaoks on vaja tohutult palju arvutusvõimsust," ütles Tammet.

"Põhimõtteliselt võetakse need tavalised mängudes kasutatavad graafikakaardid, millel on palju arvutusvõimsust sees, väikeste tehete tegemiseks. Need tehisintellekti kiibid on põhimõtteliselt needsamad arvuti graafikakaardid, ainult paremaks tehtud, seal on rohkem mälu ja natuke rohkem tükke. Nad suhtlevad kõigi asjadega kiiremini ehk nad on sellised hästi üles pumbatud graafikakaardid. Kõik suured tehisintellekti firmad nagu OpenAI ning tegelikult ka Meta ja Google on ehitanud endale suured superarvutid, kus on neid hästi palju, mitukümmendtuhat tükki. Tänu sellele saavad nad suhteliselt kiiresti õppida, mis võtab ikka päris kaua aega," rääkis Tammet.

Tammeti sõnul on Ühendriikide administratsioon peamiselt mures sellepärast, et Hiina ei saaks tehisintellekti arengus Ühendriikidest ette.

"See fookus on tegelikult juba ammu, sest Ühendriikidel on pidevalt olnud erinevad piirangud Hiina suhtes ja neid piiranguid natuke sätitakse ja muudetakse igal aastal," sõnas Tammet.

Hiina on Tammeti sõnul väga edumeelne tehisintellekti riik. "Nad teevad väga võimsaid asju. Ja mingisuguseid asju nad teevad palju paremini kui Ühendriigid. Nende sisemine võimekus ja tippspetsialistide arv on väga muljetavaldav nii, et see on päris tõsine asi. Tehisintellekti mure ei ole see, et hiinlased teevad lihtsalt parema juturoboti, vaid nad kalduvad neid asju kasutama sõjanduses. Ühendriigid on alati sõjanduse pärast väga teravalt mures olnud," selgitas Tammet.

"Arvan, et praegu see mure läheb robotite ja droonide peale, et kui kiiresti suudab keegi oma drooni tarkvara paremaks arendada. Seal on vaja palju katsetamist ja katsetamise juures loomulikult aitab, kui sul on suured õppimisvõimsuse keskused," lisas ta.

Tammet märkis, et suured kiibitootjad on Ühendriikide firmad ja baaselemendid, millest kiipe tehakse, on põhiliselt toodetud Taiwanis. Hiina enda pole eriti suur võimsus tipptasemel kiipide tootmiseks.

"Arvan, et see põhjus, miks see maailm on seal seatud kolmeks kihiks, ja me oleme selles teises kihis koos enamuse Euroopa Liidu riikidega. Mure on see, et siit võivad need asjad vaikselt Hiina poole liikuda," lausus Tammet.

"Kui lased asju sisse osta Eestil, Ungaril ja Kreekal, siis võib-olla nad suunatakse vaikselt Hiina poole minema. Arvan, et see on tegelikult see põhjus. Ja see ei ole ainult kiibipiirang, mis Ühendriigid tegid. Nad piiravad ka kiipide tootmise masinate eksporti. Samuti ei luba nad eksportida neid suuri keelemudeleid," ütles Tammet.

Eestile mõju ei avalda

Tammet rääkis, et Eestit, vaatamata poliitilisele ebamugavusele, kiibipiirang mitte kuidagi ei mõjuta. "Mitte mingil viisil, sellepärast, et need kiibid ei ole keelatud, keelatud on nende tohutus koguses importimine. Kuskil 30 000 tükki võiksime rahulikult sisse importida. Ja juba see 30 000 tükki maksab palju. Üks selline kiip maksabki kuskil 30 000 eurot," ütles Tammet.

"Euroopa kõige suurem tehisintellekti õppeklaster on Soomes. Võiksime ka nende piirangutega ehitada endale täpselt samasuguse ja veel suurema klastri, see ei ole veel piiratud," lisas ta.

Tammeti sõnul tagavad erandtingimused ka selle, et neid kiipe võib osta näiteks tuhandekaupa. "Kogu see fookus on ainult sellel, et ei tekiks selliseid väga suuri superarvuti asju või ei suunataks tohutute partiidena Hiina poole minema."

"Nii, et sõltumata sellest poliitilisest ebamugavusest, meid see mitte mingil viisil ei takista. Võime ikkagi importida neid väga suurtes kogustes, lihtsalt me ei suudaks selle piirangu laeni kuidagi liikuda, see on täitsa ebareaalne," rääkis Tammet.

Tammet rääkis, et Euroopa on oma kiibi tootmise võimekusega väga nigelas seisus ja see piirang juhib ka sellele osaliselt tähelepanu.

Tammet tõi aga samas veel välja, et kui näiteks sakslased või britid tahaks ehitada endale mingi superklastri, siis neid riike piirangud ei puuduta. Seega laiemas Euroopa plaanis pole sellel piirangul mõju.

"Arvan, et võiksime sellesama pildi või mure pöörata teistpidi ja öelda, et ega see väga halb ei ole, et Ühendriigid on ettevaatlikud ja püüavad hoida ennast ja tegelikult ka suuri Euroopa riike Hiinast eespool," ütles Tammet.

Joe Bideni administratsioon avaldas hiljuti kõige moodsamate kiipide ekspordi reeglid, kus maailma riigid on jagatud kolme kategooriasse: riigid, kuhu kiipide tarnimine on lubatud, kuhu see on rangelt keelatud ning vahepealne kategooria, kellele kehtivad arvulised piirangud.

Eesti koos Ida- ja Kagu-Euroopa riikide, aga ka Portugali, Kreeka, Türgi, Šveitsi ja Austriaga on erinevalt Lääne- ja Põhja-Euroopa riikidest keskmises kategoorias.

Kiipide eksport on keelatud Venemaale, Hiinasse, Valgevenesse, Iraani ja veel mitmekümnesse autoritaarsesse riiki.

Kiibipiirangut asus teravalt kritiseerima välisminister Margus Tsahkna, kelle sõnul on USA ametistlahkuva valitsuse selline otsus täiesti põhjendamatu, mõtlematu ja kahjulik ning seda mitte üksnes nii-öelda teise kategooriasse jäänud riikide, vaid ka USA enda jaoks.

Peaminister Kristen Michal ütles samuti, et selline Euroopa kaheks jagamine on vastuvõetamatu, arvestades et piirangute nimekirjas on ka NATO-sse kõige rohkem panustavaid riike.