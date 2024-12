Soome: sidekaablid tehti kogemata katki

"Tundub, et mõlemad kaablid lõigati läbi ehitustööde käigus," ütles transpordiamet Traficom ja lisas, et nüüdseks on need parandatud.

Kiudoptilise kaabli purunemine avastati esmaspäeva õhtul ning kui Soome rahvusringhäälingu Yle algse teate kohaselt asus katkestus Espoo ja Vihti asula vahel, siis hiljem teatas ajaleht Helsingin Sanomat kahest katkestusest ning et üks katkestus on Espoo ja teine Vihti lähistel.

Side-ettevõte Elisa turvapealiku Jaakko Walleniuse sõnul ei ole Vihtis avastatud kaablikahjustus sabotaaž, vaid katkemise põhjustas kaabli lähedal töötanud ekskavaatorijuht, mis kaabli ettevaatamatusest lõhkus. "Kahjuks sellised asjad juhtuvad," ütles Wallenius.

Vihti kaablikatkestus juhtus esmaspäeva pärastlõunal ning see parandati kella kaheksaks hommikul. Elisa ei avalikustanud juhtunut, kuna see ei kahjustanud nende pakutavaid teenuseid, selgitas ettevõtte esindaja.

Teate kohta Espoo kaablikatkestuse kohta ei osanud Wallenius midagi öelda.

Eelnevalt oli väljaanne Aftonbladet, mis vahendas Rootsi rahvusringhäälingu televisiooni (SVT), teatanud, et Soome politsei kahtlustab juhtunus kuritegu ja on sellest teavitatud ka Rootsi ametivõime,.

Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin ütles teisipäeva ennelõunal kaabli katkemist kommenteerides, et toimunu olemuse tõttu on alust kahtlustada sabotaaži.

Kaablit haldava ettevõtte GlobalConnect infojuht Niklas Ekström ütles Yle-le, et ta ei tea, kuidas kahjustus tekkis ning et üldjuhul asuvad sellised kaablid maa all. "Tavaliselt on kahju põhjuseks see, et ekskavaator kaevab maad ja satub kogemata kaablile," märkis ta enne, kui ilmus Elisa esindaja teade. Ekström rõhutas, et see, kui kaks kaablit samal ajal katkevad, on ebatavaline.

Ekströmi sõnul puudutas esmaspäevaõhtune kaablikatkestus siiski 6000 majapidamist ja umbes sadat ettevõtet Soomes, mis jäid ilma internetiühenduseta. Rootsi kliente rike ei mõjutanud.

Soome transpordi- ja sideminister Lulu Ranne ütles sotsiaalmeedia postituses: "Ametivõimud uurivad toimunut koos ettevõttega. Võtame olukorda tõsiselt."

Lääne-Uusimaa politsei ei ole kinnitanud, et nad oleks juurdlust alustanud, Soome keskkriminaalpolitsei pole seni asja kommenteerinud.

Novembris kahjustati Läänemeres kahte veealust sidekaablit, millest üks ühendab Soomet ja Saksamaad ning teine ​​kulgeb Rootsi ja Leedu vahel. Seda juhtumit uurib Rootsi politsei kui kahtlustatavat sabotaaži, vahendas SVT.