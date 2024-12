Elisa turvajuht: kaabli parandustöödega alustamiseks läheb veel päevi

Sideettevõtte Elisa turvajuht Jaakko Wallenius ütles, et on teinud kindlaks kus merekaablit tabanud rikkekoht umbes on, parandustöödega alustamiseks läheb aga veel päevi.

"Hetkel me teame seda, et optiline signaal ei pääse läbi, mis viitab sellele, et kaablid on kas tõsiselt kahjustatud või katki. Kuna kahjustada saanud kaabli osa on sügaval mere põhjas, oleme me vaid hinnanguliselt suutnud teha kindlaks, kus rike on," ütles Wallenius ERR-ile.

"Pärast parandustöödega alustamist tõstetakse kaabel üles ja seejärel saab teha kaabli visuaalse vaatluse käigus kindlaks, kas see on katki või muul moel kahjustada saanud," lisas ta.

Walleniuse sõnul ei saa veel kinnitada, millal parandustööd algavad. "Oleme tellinud laeva parandustöid tegema. Parandustööde algus sõltub mitmest asjaolust, kaasa arvatud ilmaoludest. Aga me loodame parandustöödega õige pea pihta hakata. Ent kindlasti läheb selleks veel päevi," rääkis Wallenius.

Rääkides viimase aja sagenenud merekaablite vigastustest ja ka nende lõhkumistest, ütles Wallenius, et selliste sündmuste tarbeks on loodud erinevad võrgustikud. "Vastupidavust on piisavalt, võimsust on piisavalt. Voog suunatakse automaatselt ümber teistele marsruutidele. See on nagu kiirteede võrgustik. Kui üks maantee on blokeeritud, liigub liiklus läbi teise maantee," sõnas ta.

Wallenius lisas, et sel aastal on rikkeid merekaablitega olnud päris mitu.

Elisa Eesti AS ja CITIC Telecom CPC teavitasid kolmapäeva õhtul tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametit (TTJA) katkestustest Eesti ja Soome vahelistes meresidekaablites. Rikked puudutavad kolme erinevat sidekaablit.