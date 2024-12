Harri Tiido: veel Venemaa askeldamisest vee all ja mujalgi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord taas vaatluse all Venemaa veealune tegevus. Sisuliselt on iga Vene laev potentsiaalne luuraja või sabotaažiplatvorm, märgib Tiido.

2023. aasta oktoobris, pärast Balticconnectori ja sidekaabli katkestamist Läänemeres oli taustajuttudes teemaks Venemaa veealune askeldamine. Nüüd, pärast kahe sidekaabli purustamist Balti meres, võtan teema taas esile.

USA ja mitmed teised lääneriigid on tuvastanud, et Venemaa mereväe aktiivsus veealuste kaablite kulgemispiirkondades on jätkuvalt kasvanud. Ja see ei piirdu ainult sidekaablitega, suurt huvi on juba mõnda aega tuntud ka veealuste torujuhtmete ja elektrikaablite vastu.

Teema laienduseks tasub ära märkida Venemaa sabotaažitegevust lääneriikides ka maismaal. Näiteid on kogunenud palju, ei hakka neid siin üles lugema. Eesmärk on ühelt poolt lääne ühiskondi pidevas ebakindluse seisundis hoida. Ja teiselt poolt kaardistada võimalusi käivitada vajalikul hetkel hübriidrünnakud. Suurbritannia luureametkond MI6 ja USA Luure Keskagentuur on ametlikult hoiatanud Vene diversioonikampaaniate eest.

Veealuse tegevuse tarbeks on Venemaal, nagu varem oleme juba rääkinud, eraldi üksus, lühendiga GUGI. Vene keeles siis Glavnoje Upravlenije Glubokovodnõh Issledovanii ehk süvamere uuringute peavalitsus, mis allub relvajõudude peastaabile.

Möödunud aastal tuvastas Rootsi, Norra ja Soome avalik-õiguslike ringhäälingute ühisuuring, et Venemaal on olemas terve luurelaevastik, mida arvatakse tegutsevat Põhja-Euroopa vetes. Eesmärgina nähakse võimalikke sabotaažiakte veealuste kaablite ja tuuleparkide vastu. GUGI allveespetsid olla võimelised miniallveelaevadega töötama kuni kuue kilomeetri sügavuses. Lisaks on Venemaal õigus määrata ka tsiviilaluseid sooritama sõjalisi operatsioone. Ehk sisuliselt on iga Vene laev potentsiaalne luuraja või sabotaažiplatvorm.

Andmefirma TeleGeography andmeil on maailmas praegu 600 toimivat või planeeritud veealust kaablit kogupikkusega rohkem kui 1,4 miljonit kilomeetrit. See on kolmekordne vahemaa Maa ja Kuu vahel. Pole ka ime siis, et igal aastal nendega midagi juhtub.

Aastas teavitatakse umbes sajast kuni kahesajast kaablivigastusest. Enamus neist on kogemata toimunud, tavaliselt laevaankrute või põhjatraalide tõttu, kuid on ka arvukalt juhtumeid, kus kaabel on puhtalt läbi lõigatud. Kaablite turvalisuse eest vastutavad nende omanikfirmad ehk siis eraettevõtlus.

Nõnda tekibki küsimus riigi ja erafirmade koostööst, et kaableid turvata. Neid kaevatakse küll merepõhja ja jälgitakse infoliikumist, et vigu tuvastada, kuid täit kaitset ei anna ükski senine meede.

Kuigi lääne valitsused on infoliikumise turvalisuse pärast mures olnud juba pikka aega, on teema tõusnud teravalt esile just viimasel ajal Balti meres ja Punases meres toimunud intsidentide tõttu.

"Norra luure teatel on Venemaa kaardistanud Norra kriitilisi nafta- ja gaasi veealuseid torujuhtmeid juba aastaid."

Ühe Londoni mõttekoja andmeil on alates 2021 toimunud Euro-Atlandi piirkonnas kaheksa kaabli purustamise juhtumit, mille puhul süüdlasele ei saa küll näpuga näidata, kuid on piisavalt alust lugeda need ründed tahtlikeks. Lisaks on registreeritud 70 juhtumit, kus Vene laevad käituvad kriitilise veealuse infrastruktuuri piirkonnas ebatavaliselt. Norra luure teatel on Venemaa kaardistanud Norra kriitilisi nafta- ja gaasi veealuseid torujuhtmeid juba aastaid ja see tegevus jätkub praegugi.

Kaablite läbilõikamisel võivad olla laiemad sõjalised eesmärgid. See oleks üks viis nullida ameeriklaste droonid või õõnestada lääne luuresüsteeme, mis kõik sõltuvad suurel määral internetist. Kaablite parandamine on aga keeruline töö. Maailmas olla kokku umbes 60 selleks kohandatud laeva, mis tähendab, et vea parandamiseks võib kuluda kuid.

Seni eeldati, et Venemaa ei ole tehniliselt võimeline hävitama Atlandi-ülest kaablite võrgustikku, kuid Moskva on arenenud. Seni on Atlandi ookeanis piirdutud valdavalt jälgimise ja kaablite kaardistamisega. Alles hiljuti oli uudistes juttu ühe Vene luurelaeva väljasuunamisest piirkonnast Iirimaa lähistel, kus tal ei olnud põhjust olla, kuid kus paiknesid veealused kaablid.

Tasub meeles pidada, et nende kaablite kaudu liigub mitte lihtsalt netiühendus, vaid ka valitsustevaheline side, mis on küll krüpteeritud, kuid füüsiliselt kasutab kaableid. Samuti liigub kaablites maailma rahandussüsteemi info ehk see on panganduse vereringe, mille katkemisel oleksid tohutud rahalised ja majanduslikud järelmid.

Venemaa võimendab ohtu või täpsemalt ohutunnet veealuste kaablite osas. Meenutagem, et 2023. aasta suvel ütles Dmitri Medvedjev, et Venemaal ei ole enam mingeid piiranguid oma vaenlaste sidekaablite hävitamisel merepõhjas. Samas süüdistatakse sellistes plaanides tavakohaselt hoopis vastaspoolt, nagu tegi mõni aeg tagasi Vene presidendi nõunik merendusküsimustes ja merekolleegiumi esimees Nikolai Patrušev, vana kagebiit ja endine julgeolekunõukogu sekretär. Võib-olla selle pärast suunaski Vladimir Putin ta julgeolekunõukogust oma nõunikuks just merenduse teemal.

Venemaa eelis on läänega võrreldes väiksem sõltuvus nendest kaablitest, kuna kontinentaalriigina on tal interneti maismaaühendused Euroopa ja Aasiaga.

Lõpetuseks viimastest kaablikatkestustest, mille puhul kahtluse all on Hiina firmale kuuluv laev. Kas see ka süüdi on, ma ei tea. Kuid tasub meeles pidada ka võimalust, et suur konteinerlaev, mis mingil ajal mingis piirkonnas transponderi välja lülitab, võib olla kate mõnele väikesele laevale, mis ei kasutagi transponderit ehk oma asukoha teavitajat. Ja mis võib olla see tegelik kurikael, kes vee alla askeldab. Proovi siis tuvastada, kes on süüdi.

Ja mida me ei tea, on see, millega venelased vee all on tegelenud. Võimalik, et kaableid lihtsalt mineeritakse tasapisi, et vajalikul hetkel lähikonnast signaal saata ja side katkestada. Tõusetub küsimus, et kuidas saavad valitsused, eraettevõtlusest rääkimata, tegutseda hetkel X, kui veealune side katkeb. Satelliidid on üks võimalus, kuid kuulu järgi ebakindlam. Jäävad siis postituvid ja kullerid või mis? Või tuleb alustada kiires korras kaablite regulaarset monitoorimist tehniliste vahenditega.

